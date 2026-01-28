Φωτιά σε σκάφος στη Σαμοθράκη, κινητοποίηση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής

Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και το σκάφος έπλευσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συνοδεία σκάφους του Λιμενικού και των ρυμουλκών