Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Φωτιά σε σκάφος στη Σαμοθράκη, κινητοποίηση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής
Φωτιά σε σκάφος στη Σαμοθράκη, κινητοποίηση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής
Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και το σκάφος έπλευσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συνοδεία σκάφους του Λιμενικού και των ρυμουλκών
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (28/1) σε αλιευτικό σκάφος στη Σαμοθράκη. Στο σκάφος ελληνικής σημαίας επέβαιναν ένας Έλληνας και τέσσερις Αιγύπτιοι έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 12 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του νησιού.
Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά πλοία, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος.
Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και το σκάφος έπλευσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συνοδεία σκάφους του Λιμενικού και των ρυμουλκών.
Στη συνέχεια η Πυροσβεστική προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του αλιευτικού σκάφους.
Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά πλοία, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος.
Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και το σκάφος έπλευσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συνοδεία σκάφους του Λιμενικού και των ρυμουλκών.
Στη συνέχεια η Πυροσβεστική προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του αλιευτικού σκάφους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα