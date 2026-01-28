Φωτιά σε σκάφος στη Σαμοθράκη, κινητοποίηση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
Σαμοθράκη Φωτιά Αλιευτικό σκάφος Πυροσβεστική Λιμενικό Σώμα

Φωτιά σε σκάφος στη Σαμοθράκη, κινητοποίηση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής

Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και το σκάφος έπλευσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συνοδεία σκάφους του Λιμενικού και των ρυμουλκών

Φωτιά σε σκάφος στη Σαμοθράκη, κινητοποίηση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (28/1) σε αλιευτικό σκάφος στη Σαμοθράκη. Στο σκάφος ελληνικής σημαίας επέβαιναν ένας Έλληνας και τέσσερις Αιγύπτιοι έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 12 ναυτικά μίλια  βορειοανατολικά του νησιού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά πλοία, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος.

Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και το σκάφος έπλευσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συνοδεία σκάφους του Λιμενικού και των ρυμουλκών.

Στη συνέχεια η Πυροσβεστική προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του αλιευτικού σκάφους.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης