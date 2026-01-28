Ηγουμενίτσα: Φωτιά σε βανάκι στην Εγνατία πριν το τούνελ Βασιλικού, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα δρόμος

Ηγουμενίτσα: Φωτιά σε βανάκι στην Εγνατία πριν το τούνελ Βασιλικού, δείτε βίντεο

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά

Ηγουμενίτσα: Φωτιά σε βανάκι στην Εγνατία πριν το τούνελ Βασιλικού, δείτε βίντεο
Φωτιά εκδηλώθηκε σε βανάκι στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Γιάννενα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης