Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Ηγουμενίτσα: Φωτιά σε βανάκι στην Εγνατία πριν το τούνελ Βασιλικού, δείτε βίντεο
Ηγουμενίτσα: Φωτιά σε βανάκι στην Εγνατία πριν το τούνελ Βασιλικού, δείτε βίντεο
Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά
Φωτιά εκδηλώθηκε σε βανάκι στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Γιάννενα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός.
Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός.
Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα