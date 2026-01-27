Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Βελτιωμένη η εικόνα της κίνησης σε Κηφισίας και στον Κηφισό μετά από τροχαία και φωτιά σε όχημα
Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα που επικρατεί στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με την κίνηση να περιορίζεται πλέον στον Κηφισό και την Κηφισίας.
Αυτή την ώρα, ολιγόλεπτες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, κοντά στην είσοδο της Αττικής Οδού, ενώ η άνοδος του Κηφισού είναι ανοιχτή χωρίς προβλήματα. Νωρίτερα είχαν σημειωθεί δύο τροχαία, τα οποία επηρέασαν σημαντικά την κυκλοφορία.
Στην Κηφισίας, η κίνηση εξελίσσεται χωρίς με λίγες καθυστερήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίως στην κάθοδο, όπου τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης. Η συμφόρηση αρχίζει λίγο μετά το νοσοκομείο ΚΑΤ και εκτείνεται έως λίγο μετά το Μαρούσι, ενώ στην άνοδο η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, με μόνο μικρές καθυστερήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην κάθοδο της Κηφισίας, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική και ουρές χιλιομέτρων. Η οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία της, ακινητοποίησε το όχημα και το εγκατέλειψε λίγα δευτερόλεπτα πριν η φωτιά επεκταθεί.
Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Παρά την κατάσβεση, η κυκλοφορία στην περιοχή παρέμεινε για ώρα σοβαρά προβληματική.
