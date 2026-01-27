Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για το ατύχημα με τέσσερις τραυματίες κατά τη σύνδεση αγωγού της ΕΥΑΘ
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για το ατύχημα με τέσσερις τραυματίες κατά τη σύνδεση αγωγού της ΕΥΑΘ
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή για έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις
Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται για το ατύχημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες - μέλη συνεργείου της Εταιρείας.
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.
Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο- τρεις εξ αυτών αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που εργάτες της ΕΥΑΘ επιχειρούσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) να επιδιορθώσουν βλάβη σε αγωγό.
Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι επί μια ώρα άκουγαν έναν δυνατό θόρυβο ενώ στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε θόρυβος σαν έκρηξη.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, τότε ήταν που ο αγωγός έσπασε και ένας από τους εργάτες πετάχτηκε στον αέρα πριν να πέσει μέσα στον αγωγό και να τραυματιστεί στο πόδι.
Από την ΕΥΑΘ ισχυρίζονται ότι το ατύχημα προκλήθηκε όταν έσπασε κομμάτι αγωγού που χρησιμοποιείται για αφαίρεση αέρα από το δίκτυο ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση.
Ο υπάλληλος που εκτοξεύτηκε στον αέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι. Το ίδιο συνέβη αλλά για προληπτικούς λόγους για τους άλλους τρεις συναδέλφους του που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.
Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.
Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο- τρεις εξ αυτών αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που εργάτες της ΕΥΑΘ επιχειρούσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) να επιδιορθώσουν βλάβη σε αγωγό.
Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι επί μια ώρα άκουγαν έναν δυνατό θόρυβο ενώ στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε θόρυβος σαν έκρηξη.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, τότε ήταν που ο αγωγός έσπασε και ένας από τους εργάτες πετάχτηκε στον αέρα πριν να πέσει μέσα στον αγωγό και να τραυματιστεί στο πόδι.
Από την ΕΥΑΘ ισχυρίζονται ότι το ατύχημα προκλήθηκε όταν έσπασε κομμάτι αγωγού που χρησιμοποιείται για αφαίρεση αέρα από το δίκτυο ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση.
Ο υπάλληλος που εκτοξεύτηκε στον αέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι. Το ίδιο συνέβη αλλά για προληπτικούς λόγους για τους άλλους τρεις συναδέλφους του που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.
Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα