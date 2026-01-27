Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Σε λίγες ημέρες η παράδοση της Βασ. Όλγας: Πόσο θα επηρεάσει την κίνηση στην Αθήνα
Οσο το έργο δεν παραδίδεται, υπάρχει μία καθυστέρηση 10 λεπτών για όλους όσοι θέλουν να μετακινηθούν από το Παγκράτι μέχρι το Σύνταγμα
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για να δοθεί στην κυκλοφορία για τα οχήματα η Βασιλίσσης Όλγας. Για το σημαντικό αυτό έργο στην καρδιά της Αθήνας μίλησε στην ΕΡΤ η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογώνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, χαρακτηρίζοντάς το ως «έργο ήπιας κυκλοφορίας»
«Δύο πράγματα προσδοκούμε. Να περάσουν τα αυτοκίνητα -σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου Αθηναίων- και να ενεργοποιηθεί ξανά το τρόλεϊ», δήλωσε. Κι αυτό γιατί, όπως τόνισε, η κυρία Ευαγγελίδου, λόγω των έργων όσο ο δρόμος δεν παραδίδεται, υπάρχει μία καθυστέρηση 10 λεπτών για όλους όσοι θέλουν να μετακινηθούν από το Παγκράτι μέχρι το Σύνταγμα με τρόλεΐ.
Παράλληλα, όπως εξήγησε η αντιδήμαρχος από τις λωρίδες διέλευσης του τρόλεϊ, όπως έχει κατασκευαστεί το έργο, θα επιτρέπεται να διέρχονται και τα Ι.Χ. «Το έργο έχει κατασκευαστεί από την Ανάπλαση ΑΕ που δεν είναι πλέον δημοτική επιχείρηση. Ωστόσο, το κρατάμε έτσι όπως είναι», πρόσθεσε.
«Κρατάμε τον σχεδιασμό του. Οι αριστερές στροφές που υπήρχαν, έχουν καταργηθεί. Γι αυτό και έγινε η αναστροφή, για να εξυπηρετείται η Πλάκα και να μη χρειάζεται να πας μέχρι το Σύνταγμα για να στρίψεις» επισήμανε η κυρία Ευαγγελίδου. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η Βασιλίσσης Σοφίας είναι ένα έργο ήπιας κυκλοφορίας.
Αναφορικά, με τη μελέτη για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας που είχε εκπονίσει ο Δήμος εξήγησε ότι περιλαμβάνει τη νόμιμη αριστερή στροφή των οδηγών στο φανάρι στη διασταύρωση Βουλιαγμένης και Καλλιρόης, γεγονός που θα βελτιώσει την κίνηση στο πολυσύχναστο αυτό σημείο.
