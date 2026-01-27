Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Ζημιές στην παραλία Μαραθώνα λόγω ισχυρών ανέμων: Έπεσαν σκέπαστρα και τέντες, δείτε φωτογραφίες
Από τον δυνατό αέρα, διάφορα αντικείμενα από μαγαζιά διασπορπίστηκαν στον δρόμο
Ζημιές σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην παραλία Μαραθώνα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Κυπαρίσση να κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες, έπεσαν σκέπαστρα και τέντες ενώ διάφορα αντικείμενα από μαγαζιά διασπορπίστηκαν στον δρόμο.
Ο δρόμος από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα προς τις καφετέριες και η οδός Γκούρα έχουν κλείσει μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και η ηλεκτροδότηση.
Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Πυροσβεστικής, του ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
