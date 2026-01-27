Ελευσίνα: Στο νοσοκομείο με κατάγματα ένας 11χρονος μετά από «κυνηγητό» στο προαύλιο σχολείου
Ελευσίνα: Στο νοσοκομείο με κατάγματα ένας 11χρονος μετά από «κυνηγητό» στο προαύλιο σχολείου

Σύμφωνα με το περιεχόμενο κατάθεσης του παιδιού από κοινού με τη μητέρα του του, συμμαθητές του τον κυνήγησαν, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί

Ελευσίνα: Στο νοσοκομείο με κατάγματα ένας 11χρονος μετά από «κυνηγητό» στο προαύλιο σχολείου
Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) ένας 11χρονος μαθητής από την Ελευσίνα με κάταγμα στο αριστερό χέρι.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, έγινε στο προαύλιο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, και έχει ήδη κινητοποιήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο κατάθεσης του παιδιού από κοινού με τη μητέρα του του, συμμαθητές του τον κυνήγησαν, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά κατά την πτώση σπάζοντας το χέρι του.

Αρμόδιες πηγές έσπευσαν να υποβαθμίσουν το γεγονός μιλώντας στο thriassio.gr κάνοντας λόγο για ένα ατύχημα που έγινε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός, αλλά και τι προηγήθηκε στο προαύλιο.


