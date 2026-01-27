Ελευσίνα: Στο νοσοκομείο με κατάγματα ένας 11χρονος μετά από «κυνηγητό» στο προαύλιο σχολείου

Σύμφωνα με το περιεχόμενο κατάθεσης του παιδιού από κοινού με τη μητέρα του του, συμμαθητές του τον κυνήγησαν, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί