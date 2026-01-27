Καιρός: Red code για έντονα φαινόμενα σήμερα στην Κρήτη, ακολουθούν ακόμα δύο κύματα κακοκαιρίας

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τετάρτη 28-01-2026

Ο καιρός την Πέμπτη 29-01-2026

Ο καιρός την Παρασκευή 30-01-2026

Ο καιρός το Σάββατο 31-01-2026

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01.Εικόνα 1. οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01Σε ότι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά). Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01.Εικόνα 2. Η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01Aναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας και από το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, και στα ορεινά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά έως το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες στα νοτιοανατολικά.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 13, στη Θεσσαλία από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 2 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 13, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14, στις Κυκλάδες από 10 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 15 και στην Κρήτη από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί, κυρίως στα νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα δυτικά που γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνο στα νότια πελάγη θα είναι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά και πιθανόν τα βόρειοανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5, στα νότια πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.