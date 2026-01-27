Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Καιρός: Red code για έντονα φαινόμενα σήμερα στην Κρήτη, ακολουθούν ακόμα δύο κύματα κακοκαιρίας
Ισχυρές βροχές και άνεμοι αναμένονται σε πολλές περιοχές, με την Κρήτη σε «Red Code» για πλημμυρικά φαινόμενα - Περισσότερες από 43.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις τη Δευτέρα
Η κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σήμερα επηρεάζει κυρίως την Κρήτη και τα ανατολικά, ενώ η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κηρύξει την Περιφέρεια Κρήτης σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Τις επόμενες ημέρες, οι καιρικές συνθήκες θα ενταθούν με ακόμα δύο κύματα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.
Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, το επόμενο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Τετάρτη έως την Πέμπτη και το τρίτο κύμα από το Σάββατο έως την Κυριακή. Αναμένονται έντονες βροχές, ιδιαίτερα σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και ισχυροί άνεμοι, με την ένταση τους να φτάνει τα 8 μποφόρ.
Πρόγνωση και κινητοποίηση Πολιτικής ΠροστασίαςΗ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, το οποίο αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν τη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.
Τσατραφύλλιας: Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδαΟ μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του τονίζει ότι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη ξεκινήσει και πλήττει τις ανατολικές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Αττική και υπόλοιπες περιοχέςΣτην Αττική, οι βροχές θα είναι περιορισμένες την Τρίτη, με μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται την Πέμπτη. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στην Αττική θα παραμείνουν ασθενείς, με ανατολικούς και νοτιοανατολικούς ανέμους να επικρατούν.
Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 13, στη Θεσσαλία από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 2 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 13, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14, στις Κυκλάδες από 10 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 15 και στην Κρήτη από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί, κυρίως στα νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνο στα νότια πελάγη θα είναι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5, στα νότια πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.
Ο καιρός σήμεραAναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας και από το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, και στα ορεινά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά έως το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες στα νοτιοανατολικά.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 13, στη Θεσσαλία από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 2 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 13, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14, στις Κυκλάδες από 10 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 15 και στην Κρήτη από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί, κυρίως στα νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.
Ο καιρός την Τετάρτη 28-01-2026Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 29-01-2026Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα δυτικά που γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.
Ο καιρός την Παρασκευή 30-01-2026Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνο στα νότια πελάγη θα είναι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 31-01-2026Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά και πιθανόν τα βόρειοανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5, στα νότια πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.
