Οικολογικό έγκλημα Νο2 στη Μήλο: Ρίχνουν τόνους μπετόν σε χορτολιβαδική έκταση, χωρίς δρόμο δίπλα στο Σαρακήνικο
«Ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης, είναι παράτυπες. Δεν μπορεί να ισχύουν οι σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διότι μιλάμε για κατασκευή πολύ μεγάλων εγκαταστάσεων μέσα σε προστατευόμενη περιοχή» δηλώνει κυβερνητικός παράγοντας στο protothema
Με μια αίτηση αναστολής εργασιών, η οποία ακόμη δεν έχει υποβληθεί από τον δήμο Μήλου, όπως αποδεικνύεται από το ρεπορτάζ του protothema.gr, το αλόγιστο τσιμέντωμα στην παραλία Μύτακας της Μήλου θα μπορούσε να έχει διακοπεί -τουλάχιστον προσωρινά και έως ότου αποφανθεί οριστικά η Δικαιοσύνη. Αντί γι' αυτό, όμως, τα έργα επέκτασης -εξαπλασιασμού κατ' ουσίαν- του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast της Prodea Investments προχωρούν απρόσκοπτα και σε φρενήρεις ρυθμούς.
Αρμόδια κυβερνητική πηγή την οποίαν συμβουλεύτηκε το protothema.gr υπογραμμίζει ότι ο Μύτακας δεν διαφέρει από το κοντινό -και διάσημο για τη μοναδική φυσική ομορφιά του- Σαρακήνικο. Πρόκειται για παράλια τμήματα που εντάσσονται σε ζώνες χαρακτηρισμένες ως χορτολιβαδικές/δασικές. Σε αυτές δεν επιτρέπεται η δόμηση, σε αγροτεμάχια τα οποία δεν εφάπτονται (δεν έχουν «πρόσωπο») σε αναγνωρισμένο δημοτικό δρόμο. Το γεωτεμάχιο του White Coast δεν εφάπτεται σε εγκεκριμένο δρόμο.
Επιπλέον, ο ίδιος κυβερνητικός παράγοντας τονίζει ότι «ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης, τις οποίες προφανώς επικαλείται ο εκάστοτε επιχειρηματίας, είναι παράτυπες. Δεν μπορεί να ισχύουν οι σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διότι κατ' αρχήν μιλάμε για την κατασκευή πολύ μεγάλων εγκαταστάσεων μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή».
H επέκταση του White Coast πραγματοποιείται εντός ζώνης ενταγμένης στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 και εντός χαρακτηρισμένου ως καταφυγίου άγριας ζωής, στο σημείο Γουρνάδο-Φυλακωπή Τριοβασάλου Μήλου. Επίσης, η συγκεκριμένη ζώνη βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού.
Στον σχετικό φάκελο υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις από: α) Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και β) την Επιτροπή Περιβάλλοντος του δήμου Μήλου. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2024, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μήλου έκρινε ομόφωνα απορριπτέα τη Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων, στοιχείο που πιστοποιεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το εν λόγω έργο κρίνεται ως επιβαρυντικό για το φυσικό οικοσύστημα της περιοχής.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, κοντά στον Μύτακα όπου στο εργοτάξιο του White Coast εξακολουθεί να πέφτει το μπετόν ασταμάτητα, στην κοντινή παραλία του Αγίου Κωνσταντίνου, η ανέγερση μιας παρόμοιας αλλά μικρότερης κλίμακας ξενοδοχειακής μονάδας έχει «παγώσει». Εκεί τα αντανακλαστικά των αρμόδιων φορέων λειτούργησαν άμεσα και η αίτηση αναστολής εργασιών προχώρησε τάχιστα. Γεγονός που, προφανώς, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το κατά πόσον αντιμετωπίζονται με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά όλες οι κατασκευές στη Μήλο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της υπό κατασκευήν μονάδας στον Άγιο Κωνσταντίνο διαμαρτύρεται έντονα, θεωρώντας ότι αδικείται, εφόσον βλέπει καθημερινά ότι το White Coast επεκτείνεται απτόητο στον Μύτακα.
» Ευρήματα: Α. Ως προς την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων: Το γεωτεμάχιο βρίσκεται εντός περιοχής που είναι χαρακτηρισμένη ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής, χαρακτηρισμός για τον οποίο δεν έχουν θεσμοθετηθεί εξειδικευμένοι κανόνες με στόχο τον περιορισμό της οικοδομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ και ειδικότερα με τη με αρ. 176/2023 Απόφαση της Ολομέλειας, για να οικοδομηθούν τα γήπεδα εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και ορίων οικισμού, απαιτείται η ύπαρξη προσώπου του γηπέδου επί εγκεκριμένης οδού.
» Η Υπηρεσία Δόμησης, στις 09.08.2024, λανθασμένα χορήγησε προέγκριση για την έκδοση οικοδομικής άδειας, θεωρώντας ότι: Το εν λόγω γεωτεμάχιο μπορεί να δομηθεί χωρίς να απαιτείται πρόσωπο επί εγκεκριμένης οδού, μη λαμβάνοντας υπόψη την πάγια νομολογία του ΣτΕ και ότι η ύπαρξη προσώπου επί αγροτικής οδού επιτρέπει την ανέγερση οικοδομής για χρήση κατοικίας, παρά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
» Σύμφωνα με τα ανωτέρω η από 09.08.2024 προέγκριση χρήζει ανάκλησης. Η από 02.02.2025 ελεγχόμενη οικοδομική άδεια εκδόθηκε, με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού, πάσχει νομιμότητας και πρέπει να ανακληθεί διότι εκδόθηκε
-με χρήση της διάταξης του ΝΟΚ περί μη προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης των εσωτερικών εξωστών (παταριών) παρά το ότι, κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας, είχε, ήδη, κριθεί αντισυνταγματική,
Καταπέλτης η Αρχή Διαφάνειας για το ΣαρακήνικοΕκτός από τα νομικά διαβήματα που έχει κάνει ή θα έπρεπε να έχει πραγματοποιήσει ο δήμος Μήλου για να προστατεύσει δραστικά τον Μύτακα, υπάρχει ήδη το «δεδικασμένο», από την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο Σαρακήνικο. Σε δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο (5/11/2025), η Αρχή Διαφάνειας επισημαίνει χαρακτηριστικά τα εξής: «Έλεγχος της ΕΑΔ σε διοικητικές πράξεις σχετικές με την ανέγερση κατοικιών στο Σαρακήνικο της Μήλου. Η ΕΑΔ κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διενήργησε έλεγχο αναφορικά με την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης (Δήμου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) για την ανέγερση τριών κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) σε εκτός σχεδίου και ορίων οικισμού γεωτεμάχιο στην περιοχή Σαρακήνικο της Μήλου.
» Η Υπηρεσία Δόμησης, κατόπιν εντολής της ΕΑΔ, διενήργησε έλεγχο νομιμότητας των ως άνω πράξεων και έκρινε ότι δεν είναι πλημμελείς ή/και παράνομες. Ωστόσο κατά τον εν λόγω έλεγχο:
- Δεν προκύπτει ότι προέβη σε έλεγχο των προϋποθέσεων για τη μη προσμέτρηση των εσωτερικών εξωστών (παταριών) στον συντελεστή δόμησης, όπως προβλέπουν οι Εγκύκλιες του ΥΠΕΝ
- Δεν διαπίστωσε ότι η προβλεπόμενη περιμετρική περίφραξη του γεωτεμαχίου που εκτείνεται εντός της ζώνης αιγιαλού έως την ακτογραμμή δεν είναι συμβατή με τις ισχύουσες διατάξεις.
» Β. Ως προς τη λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η αδυναμία ανταπόκρισης του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου στο εύρος των αρμοδιοτήτων τους έχει ως αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως σε ευαίσθητες περιοχές όπως οι Κυκλάδες όπου το τοπίο και ο παραδοσιακός χαρακτήρας αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του δημόσιου συμφέροντος.
» Προτάσεις. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτείνεται:
α) να μεριμνήσει άμεσα για την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών που εκκρεμούν, αναφορικά με τη θεσμοθέτηση κανόνων για την προστασία της περιοχής. β) να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες για την εκτός σχεδίου δόμηση αναφορικά με την τήρηση της υποχρέωσης εξασφάλισης προσώπου επί εγκεκριμένης οδού. γ) να προβεί σε ενέργειες που θα άρουν/αμβλύνουν την υφιστάμενη, σε γνώση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών, αδυναμία ελέγχου των αρχιτεκτονικών μελετών από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του νομού Κυκλάδων, κατά την έκδοση Ο.Α.
» Για την Υπηρεσία Δόμησης: α) να προβεί σε ενέργειες ανάκλησης των ελεγχόμενων διοικητικών πράξεων. β) να εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4495/2017 ως προς την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του μελετητή μηχανικού για υποβολή μελέτης που δεν εκπονήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
» Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:
Α) Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 2 του ν. 4622/2019.
Β) Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την πειθαρχική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων στην έκθεση αναφορικά με τον διαχειριστή μηχανικό του φακέλου της από 02.02.2025 οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28-34 του από 27.11/14.12.1926 π.δ/τος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν.δ. 783/1970.
Γ) Στον Δήμαρχο, ως αρμόδιο πειθαρχικό Προϊστάμενο, για να ασκήσει τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους της ΥΔΟΜ.
Δ) Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Υπηρεσία Δόμησης του νησιωτικού Δήμου».
Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, το πεντάστερο, πολυτελές White Coast προβλέπεται να μεγεθυνθεί περίπου στο εξαπλάσιο της αρχικής έκτασής του. Από τις 30 σουίτες, η χωρητικότητά του θα αυξηθεί στις 171. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν πισίνες, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετ. μέτρων, εντός ενός οικοπέδου με εμβαδόν 29.421,73 τετ.μ. Αναλυτικά, με την επέκταση θα κτιστεί ένα τμήμα 5.573,72 τετ. μ., με τις πισίνες να καταλαμβάνουν 1.991,23 τετ.μ.
Για την ιστορία, η πρώτη οικοδομική άδεια, για την ανέγερση διώροφου ξενοδοχείου κλασικού τύπου με υπόγειο και πισίνες στον Μύτακα εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019. Ακολούθησε μια σειρά από αναθεωρήσεις βάσει των τροποποιημένων μελετών που υποβλήθηκαν, ως την τελευταία ενημέρωση της άδειας, η οποία ίσχυε έως την 31η Δεκεμβρίου του 2025.
Η αρνητική απόφαση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στα έργα επέκτασης του «White Coast Pool Suites» ελήφθη από το δημοτικό συμβούλιο Μήλου στις 26 Ιανουαρίου του 2024. Παρόλα αυτά, εν τέλει ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στις 5 Αυγούστου του 2024, έβαλε την υπογραφή του στην απόφαση της υπηρεσίας του, η οποία δεν θεώρησε ότι συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος για τη διακοπή των έργων. Ακολούθως εγκρίθηκε η επέκταση των εγκαταστάσεων έως μερικά μέτρα από τον αιγιαλό.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μανώλης Μικέλης ανέφερε ότι «η ευθύνη μόνο στον Δήμο δεν πέφτει. Ο μηχανικός, πρωτίστως, κατέθεσε ό,τι κατέθεσε, η Πολεοδομία ενέκρινε τους όρους δόμησης, το υπουργείο Τουρισμού έδωσε την καταλληλότητα και ενέκρινε την περιβαλλοντική μελέτη. Εγώ, από τη δική μου πλευρά, έκανα ό,τι και στην περίπτωση του Σαρακήνικου -και μάλιστα το έκανα ταυτόχρονα με εκείνη την υπόθεση. Αλλά στον Μύτακα τα έργα έφτασαν μέχρι τη θάλασσα. Ξέρετε, ο Δήμος Μήλου δεν έχει δικαίωμα ούτε καν για γνωμοδότηση. Και ναι, θέλουμε στρατηγικές επενδύσεις, όπως είναι η συγκεκριμένη επένδυση στο White Coast, καλό είναι όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις να τηρούνται όλοι οι όροι».
Το protothema.gr ρώτησε τον δήμαρχο της Μήλου για ποιο λόγο, εφόσον διατηρούσε αμφιβολίες για τη νομιμότητα της επένδυσης, δεν προσέφυγε στα δικαστήρια, προκειμένου να ζητήσει προσωρινή διακοπή των εργασιών στον Μύτακα, έως ότου η Δικαιοσύνη καταλήξει σε κάποια οριστική απόφαση. Ο δήμαρχος Μήλου απάντησε ότι «αυτό που κάναμε, ήταν να προσφύγουμε στο ΣτΕ με ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να γίνει άρση της άδειας του ξενοδοχείου. Όμως, μας είπαν ότι η γνωμοδότηση αργεί, επειδή μετακομίζει το Συμβούλιο.
» Έπειτα, ζητήσαμε να γίνει έλεγχος και δεν ερχόταν κανείς. Έχουμε καλέσει την Αρχή Διαφάνειας να ελέγξει την υπόθεση, όπως έκανε στο Σαρακήνικο, όμως δεν έχει έρθει κανείς. Έδωσα εντολή στην πρώην πολεοδόμο Μήλου, η οποία σήμερα είναι αντιπεριφερειάρχης, να προσφύγει, αλλά δεν το έκανε. Όπως και δεν έκανε τίποτα όταν ο προηγούμενος δήμαρχος υπέγραψε ότι υπήρχε δρόμος στο σημείο, παρότι εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Ζητήσαμε έλεγχο, κινηθήκαμε δικαστικά. Εγώ προσωπικά, εγγράφως, ζήτησα ραντεβού από τους κ.κ. Σκυλακάκη, Ταγαρά, Μπακογιάννη, αλλά και πάλι δεν έγινε τίποτα».
Για κάποιο λόγο, ωστόσο, ο δήμαρχος Μήλου δεν συνυπέγραψε τη συγκεκριμένη εισήγηση του ομολόγου του από τη Θήρα. Παρόλον ότι, ακόμη και χωρίς τη γραπτή του συναίνεση, εκ των πραγμάτων ο δήμαρχος Μήλου δεσμεύεται, ηθικά αν μη τι άλλο, να συνταχθεί με τις θέσεις που διακηρύσσει η πρόταση του δήμου Σαντορίνης, εφόσον οι στόχοι της προσπάθειας είναι κοινοί. Μέχρι στιγμής, όμως, ο δήμος Μήλου δεν έχει εκφράσει άποψη για την εν λόγω πρωτοβουλία.
Μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Σαντορίνης αναφέρει ότι «τα τελευταία χρόνια οι λεγόμενες 'στρατηγικές επενδύσεις' για τον Τουρισμό έχουν μετατραπεί σε όχημα αλλοίωσης του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ιστού των νησιών μας. Ένα θεσμικό πλαίσιο, που υποτίθεται ότι θα έφερνε βιώσιμη ανάπτυξη, χρησιμοποιείται πλέον για να παρακάμπτει τους Δήμους, να αγνοεί τη φέρουσα ικανότητα και να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του δημοσίου.
» Οι τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων αντιδρούν, γιατί βλέπουμε να απειλείται η ίδια η υπόσταση των νησιών μας. Μεγάλοι οικισμοί σε εκτός σχεδίου περιοχές ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, κυρίως στα μικρά και μεσαία νησιά, μέσω των γνωστών 'εργαλείων τουριστικής ανάπτυξης': τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα που χτίζονται χωρίς υποχρέωση πολεοδόμησης, τους οργανωμένους Υποδοχείς Τουριστικών Δραστηριοτήτων που προωθούνται μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων και τις Στρατηγικές Επενδύσεις που υλοποιούνται μέσω των ΕΣΧΑΣΕ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή των εκτάσεων γίνεται από ιδιώτες και όχι μέσα από δημόσιο σχεδιασμό.
» Το χαρακτηριστικό όλων αυτών των σχεδίων είναι ότι ο Τουρισμός αντί να αποτελεί στόχο παραγωγής υπεραξίας για την τοπική κοινωνία, μετατρέπεται σε χώρο για την ογκώδη πολυτέλεια κατοικιών προς πώληση ή μίσθωση – δηλαδή σε καθαρό real estate, έναν μη παραγωγικό κλάδο, που όμως κυριαρχεί. Επιπλέον η συνένωση εκτάσεων εκτός σχεδίου για την ανέγερση επαύλεων, χωρίς καμία σχέση με την κλίμακα των οικισμών ή των νησιών, αλλοιώνει ριζικά και το τοπίο. Οι ΟΤΑ δεν έχουν λόγο ούτε δικαίωμα άποψης για όσα συμβαίνουν εντός των ορίων τους.
» Η Θήρα δεν μένει απαθής. Δηλώνουμε καθαρά ότι είμαστε αντίθετοι με την ένταξη οποιουδήποτε έργου στα καθεστώτα στρατηγικών επενδύσεων όταν αυτό δεν έχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και δεν ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά του με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.
» Το μοντέλο που επιτρέπει να αποφασίζεται η τύχη ενός τόπου από επιτροπές της Αθήνας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι αναπτυξιακό εργαλείο οι στρατηγικές επενδύσεις, είναι εργαλείο αποδιάρθρωσης και καταστροφής των νησιών μας. Ως Δήμαρχος εμβληματικού νησιού των Κυκλάδων αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να φέρω το ζήτημα αυτό στο επίκεντρο της συζήτησης των Δήμων.
» Ζητούμε από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για κοινό ψήφισμα των Δήμων των Κυκλάδων, ώστε:
- να ανασταλεί κάθε διαδικασία αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων που δεν έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών,
- να κατοχυρωθεί θεσμικά η υποχρεωτική συμμετοχή των Δήμων στη γνωμοδότηση και στην έγκριση τέτοιων έργων,
- να θεσπιστεί ότι κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς έλεγχο φέρουσας ικανότητας και πλήρη συμβατότητα με τα Ειδικά ή Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια,
- και τέλος να εξεταστεί θεσμικά η κατάργηση του πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων και η απαγόρευση όλων των μορφών, που συνδυάζουν Τουρισμό και real estate στον νησιωτικό χώρο, όπου οι αντοχές της γης και των κοινωνιών είναι πεπερασμένες.
» Η Σαντορίνη, η Ίος, η Μήλος, η Σίκινος, η Φολέγανδρος και άλλα νησιά των Κυκλάδων δεν είναι πεδία για φαραωνικά επιχειρηματικά σχέδια. Είναι ζωντανοί τόποι».
Τι γίνεται στον ΜύτακαΦωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr την Κυριακή 25 Ιανουαρίου αποτυπώνουν ξεκάθαρα ότι πλέον στην παραλία του Μύτακα δεσπόζει το υπό ανέγερσιν, αναλογικά θηριώδες, συγκρότημα της Prodea. Αυτό που αντικρίζει ακόμη και ο αδαής παρατηρητής, είναι ότι η κατασκευή των εγκαταστάσεων έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε ακόμη και εάν εφαρμοστεί κάποια απόφαση διακοπής των εργασιών στο White Coast, η καταστροφή του τοπίου έχει συντελεστεί και είναι, ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρακτικά ανεπανόρθωτη.
Τι λέει ο δήμαρχος ΜήλουΣε δηλώσεις του στο protothema.gr και τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραγιάννη, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου ο δήμαρχος Μήλου επέρριψε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελληνικό Δημόσιο γενικότερα την ευθύνη για την απουσία αποτελεσματικής παρέμβασης στον Μύτακα.
Οι Κυκλάδες και οι «στρατηγικές επενδύσεις»Στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο δήμαρχος Σαντορίνης Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος απέστειλε στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ένα σχέδιο εισήγησης για τις στρατηγικές επενδύσεις στις Κυκλάδες. Επί της ουσίας, πρόκειται για μια έκκληση συντονισμού και συσπείρωσης των νησιωτικών δήμων για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, απέναντι στην ανεξέλεγκτη δόμηση και την τουριστική υπερ-εκμετάλλευση που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των Κυκλάδων.
Για κάποιο λόγο, ωστόσο, ο δήμαρχος Μήλου δεν συνυπέγραψε τη συγκεκριμένη εισήγηση του ομολόγου του από τη Θήρα. Παρόλον ότι, ακόμη και χωρίς τη γραπτή του συναίνεση, εκ των πραγμάτων ο δήμαρχος Μήλου δεσμεύεται, ηθικά αν μη τι άλλο, να συνταχθεί με τις θέσεις που διακηρύσσει η πρόταση του δήμου Σαντορίνης, εφόσον οι στόχοι της προσπάθειας είναι κοινοί. Μέχρι στιγμής, όμως, ο δήμος Μήλου δεν έχει εκφράσει άποψη για την εν λόγω πρωτοβουλία.
Μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Σαντορίνης αναφέρει ότι «τα τελευταία χρόνια οι λεγόμενες 'στρατηγικές επενδύσεις' για τον Τουρισμό έχουν μετατραπεί σε όχημα αλλοίωσης του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ιστού των νησιών μας. Ένα θεσμικό πλαίσιο, που υποτίθεται ότι θα έφερνε βιώσιμη ανάπτυξη, χρησιμοποιείται πλέον για να παρακάμπτει τους Δήμους, να αγνοεί τη φέρουσα ικανότητα και να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του δημοσίου.
» Οι τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων αντιδρούν, γιατί βλέπουμε να απειλείται η ίδια η υπόσταση των νησιών μας. Μεγάλοι οικισμοί σε εκτός σχεδίου περιοχές ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, κυρίως στα μικρά και μεσαία νησιά, μέσω των γνωστών 'εργαλείων τουριστικής ανάπτυξης': τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα που χτίζονται χωρίς υποχρέωση πολεοδόμησης, τους οργανωμένους Υποδοχείς Τουριστικών Δραστηριοτήτων που προωθούνται μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων και τις Στρατηγικές Επενδύσεις που υλοποιούνται μέσω των ΕΣΧΑΣΕ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή των εκτάσεων γίνεται από ιδιώτες και όχι μέσα από δημόσιο σχεδιασμό.
» Το χαρακτηριστικό όλων αυτών των σχεδίων είναι ότι ο Τουρισμός αντί να αποτελεί στόχο παραγωγής υπεραξίας για την τοπική κοινωνία, μετατρέπεται σε χώρο για την ογκώδη πολυτέλεια κατοικιών προς πώληση ή μίσθωση – δηλαδή σε καθαρό real estate, έναν μη παραγωγικό κλάδο, που όμως κυριαρχεί. Επιπλέον η συνένωση εκτάσεων εκτός σχεδίου για την ανέγερση επαύλεων, χωρίς καμία σχέση με την κλίμακα των οικισμών ή των νησιών, αλλοιώνει ριζικά και το τοπίο. Οι ΟΤΑ δεν έχουν λόγο ούτε δικαίωμα άποψης για όσα συμβαίνουν εντός των ορίων τους.
» Η Θήρα δεν μένει απαθής. Δηλώνουμε καθαρά ότι είμαστε αντίθετοι με την ένταξη οποιουδήποτε έργου στα καθεστώτα στρατηγικών επενδύσεων όταν αυτό δεν έχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και δεν ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά του με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.
» Το μοντέλο που επιτρέπει να αποφασίζεται η τύχη ενός τόπου από επιτροπές της Αθήνας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι αναπτυξιακό εργαλείο οι στρατηγικές επενδύσεις, είναι εργαλείο αποδιάρθρωσης και καταστροφής των νησιών μας. Ως Δήμαρχος εμβληματικού νησιού των Κυκλάδων αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να φέρω το ζήτημα αυτό στο επίκεντρο της συζήτησης των Δήμων.
» Ζητούμε από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για κοινό ψήφισμα των Δήμων των Κυκλάδων, ώστε:
- να ανασταλεί κάθε διαδικασία αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων που δεν έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών,
- να κατοχυρωθεί θεσμικά η υποχρεωτική συμμετοχή των Δήμων στη γνωμοδότηση και στην έγκριση τέτοιων έργων,
- να θεσπιστεί ότι κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς έλεγχο φέρουσας ικανότητας και πλήρη συμβατότητα με τα Ειδικά ή Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια,
- και τέλος να εξεταστεί θεσμικά η κατάργηση του πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων και η απαγόρευση όλων των μορφών, που συνδυάζουν Τουρισμό και real estate στον νησιωτικό χώρο, όπου οι αντοχές της γης και των κοινωνιών είναι πεπερασμένες.
» Η Σαντορίνη, η Ίος, η Μήλος, η Σίκινος, η Φολέγανδρος και άλλα νησιά των Κυκλάδων δεν είναι πεδία για φαραωνικά επιχειρηματικά σχέδια. Είναι ζωντανοί τόποι».
