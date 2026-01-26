Δημοτικός σύμβουλος Μήλου για το οικολογικό έγκλημα στο νησί: Αυτό που χτίζεται είναι κολοσσός και είναι μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής

Χρήστος Γαλής, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού, λέγοντας πως αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι κάτι νέο, ενώ επισήμανε πως έχει ζητήσει αντίγραφα των αδειών, χωρίς να έχει λάβει τίποτα μέχρι στιγμής.

Για το νέο οικολογικό έγκλημα στη Μήλο και την παραλία, μίλησε οΚατά τις δηλώσεις του στον, είπε πως «δεν είναι ξαφνικό. Όταν είχαμε επικοινωνήσει ξανά, ήταν σε μικρότερη κλίμακα, δηλαδή είχε χτιστεί πριν τρία περίπου χρόνια αν θυμάμαι καλά. Το είχε κάποιος ιδιώτης με 30 δωμάτια, που πάλι, και τότε, είχα τις αμφιβολίες μου για το πώς βγήκε η άδεια. Στη συνέχεια το πήρε μια μεγάλη εταιρεία και ξαφνικά έχουν κατέβει μέχρι τη θάλασσα. Εγώ από την πλευρά μου στο δημοτικό συμβούλιο, στις 26/2/25, στη συνεδρίαση λογοδοσίας που κάνουν οι δήμοι που έχουν δικαίωμα οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης να θέσουν κάποιο θέμα, είχα ρωτήσει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η δημοτική Αρχή για την αναστολή των αδειών οικοδόμησης στην περιοχή απείρου κάλλους, που ξέσπασε μεγάλος σάλος για την καταστροφή του περιβάλλοντος, από Μανδράκια ως Άγιο Κωνσταντίνο στην παραλία, διότι έως σήμερα συνεχίζεται η καταστροφή. Στην ανάλυση του θέματος είπα ότι δεν υπάρχει δρόμος, είναι μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής, που κάποτε δεν μπορούσες να χτίσεις ούτε ένα σπίτι και παράλληλα, παρά την απάντηση που πήρα ότι γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες με νομικούς συμβούλους, δεν έχει γίνει τίποτα».Για τους ελέγχους που έχουν ζητηθεί από τον Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο κ. Γαλής είπε: «Τα έχουμε ρωτήσει όλα αυτά και στην επόμενη ερώτηση που έκανα, στις 12/3/2025, πήγα στην Πολεοδομία, η οποία ανήκει στον Δήμο. Η τότε πολεοδόμος έχει παραιτηθεί τώρα από την πολεοδομία, οπότε μίλησα με έναν καινούριο υπάλληλο, του ζήτησα με αίτησή μου να μου χορηγήσει αντίγραφο των αδειών για το Σαρακήνικο και για τον Μύτακα. Δεν τα έλαβα ποτέ, πήρα κατ' επανάληψη τηλέφωνα, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κάναμε συνέχεια ερωτήσεις μέχρι τον Αύγουστο, εγώ κι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και δεν λάβαμε ποτέ μια σαφή απάντηση για τις ενέργειες που έγιναν. Τελικά μάθαμε τέλη Σεπτέμβρη ότι έκανε προσφυγή στο ΣτΕ ο Δήμος, δηλαδή εννιά μήνες μετά την ερώτηση. Το προηγούμενο ευτυχώς σταμάτησε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι κολοσσός. Το έχει χτίσει στο εννεάμηνο που μεσολάβησε, τώρα τελειώνει».