Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 20χρονος στο Χαϊδάρι με όπλο και γεμιστήρα
ΕΛΛΑΔΑ
Χαϊδάρι Καταδίωξη Σύλληψη Αστυνομία όπλο

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 20χρονος στο Χαϊδάρι με όπλο και γεμιστήρα

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερος δράστης κατηγορούμενος για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 20χρονος στο Χαϊδάρι με όπλο και γεμιστήρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο ο οποίος στην κατοχή του είχε πιστόλι το οποίο ήταν οπλισμένο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, Ομάδα ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία εντόπισε το δίκυκλο στο Χαϊδάρι, στο οποίο ο 20χρονος ήταν συνεπιβάτης και άγνωστο οδηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από τους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 20χρονος αποβιβάστηκε και τράπηκε σε πεζός σε φυγή, αλλά ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Κατά τη σύλληψή του έβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένος γεμιστήρας με πέντε φυσίγγια.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και είναι κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερος δράστης, κατηγορούμενος για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης