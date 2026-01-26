Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 20χρονος στο Χαϊδάρι με όπλο και γεμιστήρα

Το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν
μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο ο οποίος στην κατοχή του είχε πιστόλι το οποίο ήταν οπλισμένο.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, Ομάδα ΔΙΑΣ
που έκανε περιπολία εντόπισε το δίκυκλο στο Χαϊδάρι
, στο οποίο ο 20χρονος ήταν συνεπιβάτης και άγνωστο οδηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο.
Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα
, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη
από τους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 20χρονος αποβιβάστηκε και τράπηκε σε πεζός σε φυγή, αλλά ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς
.
Κατά τη σύλληψή
του έβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς
. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι
με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένος γεμιστήρας με πέντε φυσίγγια.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και είναι κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερος δράστης, κατηγορούμενος για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.