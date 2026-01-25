Εντοπίστηκαν 36 παράνομοι μετανάστες στη Χίο, συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής μετά από καταδίωξη
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού από το Ιράκ για διακίνηση μεταναστών και στον εντοπισμό 31 παράνομων μεταναστών προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου (24/1) το Λιμενικό στη Χίο.

Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν, όταν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ένα ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο κινούταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις δυτικές ακτές του νησιού.

Τότε αρχίζει η καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του σκάφους προσέγγισε την παραλία Γλάροι της Χίου, όπου όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν από στελέχη του Λιμενικού και της Αστυνομίας συνολικά 36 αλλοδαποί (16 άντρες, 11 γυναίκες και 9 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου. Ένας από τους άντρες (υπήκοος Αφγανιστάν), μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 43χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ιράκ) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διακίνηση παράτυπα μεταναστών στην ελληνική επικράτεια στερούμενων νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων» και του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Το Τ/Χ σκάφος κατασχέθηκε.
