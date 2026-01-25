Καιρός: Τρία κύματα κακοκαιρίας από σήμερα με βροχές και ισχυρούς νοτιάδες

Πολλές βροχές και πάνω από τα κανονικά επίπεδα θερμοκρασίας σύμφωνα με τον Κολυδά – Για φαινόμενα σε Αττική, Ιόνιο και Αιγαίο, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου





Τρία διαδοχικά συστήματα με πολλές βροχές Σε ανάρτησή του για την εβδομαδιαία πρόγνωση, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι «το ένα σύστημα θα έρχεται πίσω από το άλλο», δημιουργώντας τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Όπως αναφέρει, οι βροχές θα είναι πολλές, ενώ οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.













Ισχυροί άνεμοι και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά Από την πλευρά του, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι μετά το σύντομο διάστημα ηλιοφάνειας, από σήμερα Κυριακή νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια το Ιόνιο.



Όπως σημειώνει, στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα και τα γύρω νησιά, ενώ από τη Δευτέρα πολύ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χώρα, με πιθανές επιπτώσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.



Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και βόρεια Ελλάδα Από το βράδυ της Κυριακής, οι άνεμοι και οι βροχές θα ενταθούν σε όλη τη χώρα. Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει έντονα τους δήμους Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας και Θάσου, ενώ φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική, με βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.



Κλείσιμο









Ο καιρός σήμερα Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, της Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από το βράδυ στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις.



Σε τροχιά παρατεταμένης κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα από σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, καθώς –σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά και Σάκη Αρναούτογλου– αναμένονται τρία διαδοχικά κύματα με βροχές , ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους έντονα φαινόμενα, τα οποία θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας τις επόμενες ημέρες.Σε ανάρτησή του για την εβδομαδιαία πρόγνωση, οεπισημαίνει ότι «το ένα σύστημα θα έρχεται πίσω από το άλλο», δημιουργώντας τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Όπως αναφέρει, οι βροχές θα είναι πολλές, ενώ οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.Σύμφωνα με τον ίδιο, τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων.Από την πλευρά του, οτονίζει ότι μετά το σύντομο διάστημα ηλιοφάνειας, από σήμερα Κυριακή νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια το Ιόνιο.Όπως σημειώνει, στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα και τα γύρω νησιά, ενώ από τη Δευτέρα πολύ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χώρα, με πιθανές επιπτώσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.Από το βράδυ της Κυριακής, οι άνεμοι και οι βροχές θα ενταθούν σε όλη τη χώρα. Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει έντονα τους δήμουςκαι, ενώ φαινόμενα αναμένονται και στην, με βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα και στα νότια της Κρήτης καθώς και στα νοτιοδυτικά της χώρας, με τη θερμοκρασία να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, της Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από το βράδυ στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 10 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 3 έως 14, στη Θράκη από 8 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15, στη Στερεά από 6 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 18-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 17, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 9 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 5 με 7 μποφόρ, στα υπόλοιπα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.



Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και στο Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς.



Ο καιρός τη Δευτέρα 26-01-2026 Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Τρίτη 27-01-2026 Στα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες σποραδικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια πρόσκαιρα 7, στρεφόμενοι βαθμιαία μετά το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Ο καιρός την Τετάρτη 28-01-2026 Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.



Ο καιρός την Πέμπτη 29-01-2026 Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα δυτικά που γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.