Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη Σουβάλα της Αίγινας
Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη Σουβάλα της Αίγινας
Η σορός βρέθηκε σε βραχώδη περιοχή ενώ για τη περισυλλογή της χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής
Θρίλερ με σορό που εντοπίστηκε στην Αίγινα νωρίτερα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Λιμενικό, η σορός εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε βράχια στην περιοχή της Σουβάλας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σορός περισυνελέγη από στελέχη του Λιμενικό με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Λιμάνι Λεοντίου.
Από εκεί αναμενόταν να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας για τα περαιτέρω.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σορός περισυνελέγη από στελέχη του Λιμενικό με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Λιμάνι Λεοντίου.
Από εκεί αναμενόταν να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας για τα περαιτέρω.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα