Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη Σουβάλα της Αίγινας

Η σορός βρέθηκε σε βραχώδη περιοχή ενώ για τη περισυλλογή της χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής

Θρίλερ με σορό που εντοπίστηκε στην Αίγινα νωρίτερα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Λιμενικό, η σορός εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε βράχια στην περιοχή της Σουβάλας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σορός περισυνελέγη από στελέχη του Λιμενικό με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Λιμάνι Λεοντίου.

Από εκεί αναμενόταν να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας για τα περαιτέρω.

