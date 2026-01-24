Λήστεψαν ηλικιωμένο μέσα σε τροχόσπιτο στη Λαμία, τον τραυμάτισαν μόλις τους αντιλήφθηκε

Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Άμεση ήταν η εξιχνίαση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιοχή της Ροδίτσας στη Λαμία.
Οι δύο δράστες μετέβησαν με αυτοκίνητο σε τροχόσπιτο όπου διαμένει ο ηλικιωμένος και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του ένα πορτοφόλι που περιείχε μικρό χρηματικό ποσό και προσωπικά του έγγραφα.
Όταν ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την κλοπή και προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια, ο 20χρονος τον απώθησε βίαια, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά. Ο 80χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λαμίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί δράστες, ηλικίας 45 και 20 ετών, οι οποίοι είναι γνωστοί στις Αρχές από προηγούμενες υποθέσεις.
Όπως αναφέρει το Lamianow.gr μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, το ασημί αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή. Ο45χρονος οδηγός προσήχθη και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της ληστείας.
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 20χρονου συνεργού του, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
