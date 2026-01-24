Νέα βίντεο δείχνουν τη στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου έξω από τα ΕΛΤΑ Βριλησσίων, διαφώνησαν για ένα δέμα
Νέα βίντεο δείχνουν τη στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου έξω από τα ΕΛΤΑ Βριλησσίων, διαφώνησαν για ένα δέμα
Η υπάλληλος των ΕΛΤΑ κυνηγούσε έξω τον πελάτη για να βάλει μία υπογραφή - Δείτε πλάνα από κάμερες στην οδό Αναπαύσεως
Το βίντεο από την παράσυρση μιας γυναίκας, η οποία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr.
Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ο άντρας να βγαίνει από το υποκατάστημα, να πηγαίνει στο αυτοκίνητό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διακρίνεται και η γυναίκα - υπάλληλος των ΕΛΤΑ - να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα. Το όχημα ξεκινάει και την τραβάει μαζί του στο πλάι, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από διαφωνία που είχε άνδρας με υπάλληλο του υποκαταστήματος σχετικά με την παραλαβή δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το περιστατικό να μεταφερθεί εκτός του καταστήματος, επί της οδού Αναπαύσεως.
Εκεί, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό της.
Η γυναίκα διακομίστηκε στο ΚΑΤ ενώ ο άνδρας προσήχθη στην ασφάλεια.
Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για το περιστατικό: «Σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.
Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών. Η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη.
Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία».
Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ο άντρας να βγαίνει από το υποκατάστημα, να πηγαίνει στο αυτοκίνητό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διακρίνεται και η γυναίκα - υπάλληλος των ΕΛΤΑ - να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα. Το όχημα ξεκινάει και την τραβάει μαζί του στο πλάι, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από διαφωνία που είχε άνδρας με υπάλληλο του υποκαταστήματος σχετικά με την παραλαβή δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το περιστατικό να μεταφερθεί εκτός του καταστήματος, επί της οδού Αναπαύσεως.
Εκεί, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό της.
Η γυναίκα διακομίστηκε στο ΚΑΤ ενώ ο άνδρας προσήχθη στην ασφάλεια.
Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για το περιστατικό: «Σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.
Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών. Η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη.
Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα