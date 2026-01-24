Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα
ΕΛΤΑ Βριλήσσια Επεισόδιο

Η γυναίκα διακομίστηκε στο ΚΑΤ και δεν είναι σοβαρά τραυματισμένη ενώ ο άνδρας προσήχθη στην Ασφάλεια

Επεισόδιο με τον τραυματισμό γυναίκας σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από διαφωνία που είχε άνδρας με υπάλληλο του υποκαταστήματος σχετικά με την παραλαβή δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το περιστατικό να μεταφερθεί εκτός του καταστήματος, επί της οδού Αναπαύσεως.

Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο ΚΑΤ και δεν είναι σοβαρά ενώ ο άνδρας προσήχθη στην ασφάλεια.

