Τροχαίο στον Βύρωνα με τραυματισμό, ανετράπη ΙΧ επί της Λ.Κύπρου, δείτε βίντεο
Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) επί της λεωφόρου Κύπρου 25 στον Βύρωνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ι.Χ.Ε. όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βύρωνα Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 23, 2026
