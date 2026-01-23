Τροχαίο στον Βύρωνα με τραυματισμό, ανετράπη ΙΧ επί της Λ.Κύπρου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Βύρωνας Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) επί της λεωφόρου Κύπρου 25 στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. 

Τροχαίο στον Βύρωνα (2)

Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.


Τροχαίο στον Βύρωνα (1)
Κλείσιμο

Tροχαίο στον Βύρωνα
