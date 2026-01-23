«Παρατήρηση» Κακλαμάνη σε Κικίλια για την υιοθεσία του παιδιού του λιμενικού που πέθανε εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρος
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλής έως τις 31.12.2025 το κοινοβούλιο στήριζε οικονομικά 69 παιδιά, 44 πεσόντων
Στο πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων για την οικονομική στήριξη των ανήλικων τέκνων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που χάνουν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος θα ενταχθεί το παιδί του άτυχου λιμενικού που έχασε την ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Νικήτας Κακλαμάνης εξέφρασε ενόχληση για τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού όπου είπε ότι ο ίδιος εισηγήθηκε στην Βουλή να «υιοθετήσει» το ανήλικο τέκνο. «Οι Υπουργοί να κοιτάζουν τη δουλειά τους και τα υπουργεία τους και να μην κρούουν τις ανοικτές θύρες της Βουλής» είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως το πρόγραμμα στήριξης τρέχει από το 2010 και η διαδικασία ένταξης των ανήλικων τέκνων είναι αυτοματοποιημένη αρκεί οι αρμόδιοι υπουργοί να στείλουν στην Βουλή τον σχετικό φάκελο και δεν απαιτείται καν η έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων ή της Ολομέλειας
«Πράγματι ο κ. Κικίλιας με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι είναι αυτονόητο καθώς υπάρχει σχετική απόφαση. Αρκεί να μου στείλεις τον φάκελο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν χρηματοδοτεί η Βουλή αυτό το πρόγραμμα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για τα παιδιά οφείλουν να λένε για τη Βουλή» είπε ο κ. Κακλαμάνης.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλής έως τις 31.12.2025 το κοινοβούλιο στήριζε οικονομικά 69 παιδιά , 44 πεσόντων με συνολικό ποσό 600.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα προβλέπει την ετήσια χορήγηση ποσού 10.000 ευρώ για ένα παιδί, 18.000 ευρώ για δύο παιδιά και 21.000 ευρώ για τρία παιδιά. «Πρόκειται για παιδιά, ανήλικα ή φοιτητές και σπουδαστές, που με την στήριξη της Βουλής των Ελλήνων σχεδιάζουν την πορεία της ζωής και της σταδιοδρομίας τους, έχοντας πάντα ως πρότυπο τους γενναίους και πιστούς στο καθήκον γονείς τους» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του κοινοβουλίου.
