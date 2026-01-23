Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο έξω από σχολείο στην Κρήτη, ένα παιδί στο νοσοκομείο
Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο έξω από σχολείο στην Κρήτη, ένα παιδί στο νοσοκομείο
Το όχημα που οδηγούσε ο 48χρονος κινούνταν εκτός ελέγχου και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μπροστά σε δημοτικό σχολείο στα Χανιά, όταν όχημα που οδηγούσε άνδρας υπό την επήρεια αλκοόλ προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα γονέων κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των μαθητών.
Σύμφωνα με το Neakriti.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων, στην περιοχή των Κουνουπιδιανών στα Χανιά, όταν ο 48χρονος οδηγός, Αλβανικής καταγωγής, κινούνταν εκτός ελέγχου και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο ενήλικες, ενώ ένα μικρό παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων. Η κατάσταση του παιδιού δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.
Το όχημα σταμάτησε πάνω στον μαντρότοιχο της σχολικής μονάδας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, με το αυτοκίνητο που χτύπησε αρχικά να χτυπάει εν συνεχεία ένα άλλο όχημα που βρισκόταν μπροστά του, προκαλώντας εξίσου ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι συνέλαβαν τον οδηγό. Σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και αρχικά δεν συνεργαζόταν.
Το αλκοτέστ που διενεργήθηκε έδειξε ότι τα επίπεδα αλκοόλ υπερέβαιναν κατά πολύ το νόμιμο όριο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση για περαιτέρω ενέργειες.
