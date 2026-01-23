Ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε σε ανήλικο στο Άλσος Συγγρού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι
ΕΛΛΑΔΑ
Ανήλικος Ληστεία

Ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε σε ανήλικο στο Άλσος Συγγρού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι

Ο ανήλικος είπε στους αστυνομικούς ότι τρία άτομα του επιτέθηκαν για να τον ληστέψουν

Ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε σε ανήλικο στο Άλσος Συγγρού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ανήλικος, ο οποίος φέρει τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε στο Άλσος Συγγρού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 16χρονος, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:30, όταν τρία άτομα, τα οποία περιέγραψε ως «μάλλον αλλοδαπούς», του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε στο πόδι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 16:41 για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται.
