Ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε σε ανήλικο στο Άλσος Συγγρού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι
Ο ανήλικος είπε στους αστυνομικούς ότι τρία άτομα του επιτέθηκαν για να τον ληστέψουν
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ανήλικος, ο οποίος φέρει τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε στο Άλσος Συγγρού.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 16χρονος, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:30, όταν τρία άτομα, τα οποία περιέγραψε ως «μάλλον αλλοδαπούς», του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε στο πόδι.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 16:41 για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται.
