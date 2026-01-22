Τζόκερ 22/1/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026 η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 14.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 11, 13, 15, 33, 38  και Τζόκερ ο αριθμός 16.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ.

