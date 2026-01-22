Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Καθίζηση στην οδό Ιάσωνος στον Πειραιά - Εκτροπή της κυκλοφορίας
Καθίζηση στην οδό Ιάσωνος στον Πειραιά - Εκτροπή της κυκλοφορίας
Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Καθίζηση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Ιάσωνος στον Πειραιά με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριακού έως τη την ακτή Μιαούλη. Επί τόπου σπεύδουν συνεργεία για την αποκατάσταση του προβλήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα