Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Κεντρικό ρόλο στον αξιακό της κώδικα και στην όλη αναπτυξιακή φιλοσοφία της κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της. Με περισσότερους από 1.800 εργαζόμενους, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται ενεργά στην πρώτη γραμμή, συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εργοδότες στον κλάδο της ασφάλειας. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, διασφαλίζοντας ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθώς και δίκαιες συνθήκες εργασίας με ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Για την





η ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς μια υπηρεσία, αλλά μια βαθιά ανθρώπινη υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτό, η φροντίδα και η αναγνώριση των εργαζομένων αποτελούν προτεραιότητα, γεγονός που αποτυπώνεται και στην κάλυψη όλων -ανεξαρτήτως θέσης ή έργου-, από ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.