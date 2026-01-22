Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Θεσσαλονίκη: Νεαροί έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ 13χρονης, έκλεισαν ραντεβού με 30χρονο και του επιτέθηκαν
Ο 23χρονος και η 20χρονη συνελήφθησαν - Τραυματίστηκε στο χέρι από μαχαίρι ο 30χρονος που διέφυγε μετά την ενέδρα
Θύμα ξυλοδαρμού από δύο άτομα που του έστησαν «ενέδρα» μετά από διαδικτυακό ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, έπεσε ένας 30χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Ευόσμου. Δύο νεαρά άτομα, 23 και 20 ετών, φαίνεται ότι «παγίδεψαν» τον 30χρονο με ραντεβού που έκλεισαν από το Instagram, χρησιμοποιώντας ψεύτικο προφίλ το οποίο είχε τα στοιχεία ενός 13χρονου κοριτσιού.
Μόλις ο 23χρονος και η 20χρονη συναντήθηκαν με τον 30χρονο, του επιτέθηκαν βρίζοντας και απειλώντας τον λεκτικά καθώς και με την χρήση αιχμηρού αντικειμένου.
Ο 30χρονος αντέδρασε σπρώχνοντας τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το μαχαίρι στο χέρι και οι δράστες να πέσουν στο οδόστρωμα. Ακολούθως διέφυγε, εγκαταλείποντας στο σημείο το ηλεκτρικό του πατίνι, το οποίο οι συλληφθέντες αφαίρεσαν, μετά την αποχώρησή του.
Μετά από το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου και της 20χρονης και όπως προέκυψε από την έρευνα, το ραντεβού με τον 30χρονο έκλεισε ο 23χρονος ο οποίος ήταν και αυτός που είχε φτιάξει το ψεύτικο προφίλ.
Σε βάρος των δύο νεαρών ο εισαγγελέας άσκησε τελικά ποινική δίωξη
