Στον Ιλισσό ο Νίκος Χαρδαλιάς: Σύνθετο το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Λεκανοπεδίου
Το Λεκανοπέδιο «φτιάχτηκε εδώ και δεκαετίες άναρχα με υποδομές για να φιλοξενήσουν σχεδόν τους μισούς κατοίκους και επισκέπτες», είπε ο περιφερειάρχης Αττικής
Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, ενώ στην Αττική βρέχει από το πρωί, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να φουσκώσουν ο Κηφισός, ο Ιλισσός και το ρέμα της Πικροδάφνης.
Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στον Ιλισσό και σημείωσε πως είναι σύνθετο το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Λεκανοπεδίου, αναφέροντας πως «φτιάχτηκε εδώ και δεκαετίες άναρχα με υποδομές για να φιλοξενήσουν σχεδόν τους μισούς κατοίκους και επισκέπτες».
«Αναμένουμε γενικότερα ένταση του φαινομένου, έχει μετακινηθεί η ώρα έναρξής του. Κρατάμε μέχρι τώρα, ειδικά στα σημεία που είχαμε πάντα έντονο πλημμυρικό κίνδυνο και ειδικά σε σημεία ενδιαφέροντος που είχαμε πριν λίγο καιρό προβλήματα προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε με αποφρακτικά, με μηχανήματα, με σημειακές παρεμβάσεις μέχρι να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές διευθετήσεις. Είναι σύνθετο το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Λεκανοπεδίου, είναι κάτι που το έχω πει πολλές φορές και θέλω να θυμίσω ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ερωτήματα από τον κόσμο, εμείς ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να επικυρώνουμε το αίτημα της επιστημονικής επιτροπής κινδύνου που μας αιτήθηκε εχθές να προχωρήσουμε στο κλείσιμο των σχολείων. Ο περιφερειάρχης δεν αποφασίζει μόνος του, κοιτάμε τις εισηγήσεις. Πρέπει το κράτος να μεριμνήσει για το ζήτημα που αφορά τις οικογένειες που και οι δύο γονείς εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι μονογονεϊκές, είναι κάτι που το έχουμε θέσει και πιστεύω θα υπάρχει πρωτοβουλία τις επόμενες μέρες γιατί τέτοιου είδους καταστάσεις αντιμετωπίζουμε συνέχεια», είπε ο κ. Χαρδαλιάς από τον Ιλισσό.
«Συνεχίζουμε την προσπάθεια σε σχέση με το κομμάτι το αντιπλημμυρικό. Πριν 25 μήνες που ανέλαβα δεσμεύτηκα πως θα προχωρήσουμε σε μία μεγάλη φάση αντιπλημμυρικής θωράκισης με 54 έργα. 13 από αυτά τελούνται, ένα από αυτά είναι στον Ιλισσό. 17 είναι σε φάση δημοπράτησης. Βήμα – βήμα, μέρα – μέρα προσπαθούμε να καλύψουμε παθογένειες και να δώσουμε λύση σε αρρυθμίες δεκαετιών», ανέφερε.
