Πάνω από ένα μέτρο το χιόνι στα ορεινά της Καρδίτσας, υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας

Πάνω από ένα μέτρο είναι το χιόνι στους αυχένες Αγίου Νικολάου και Τυμπάνου στην Καρδίτσα με την χιονόπτωση να είναι έντονη και διαρκής.

Πάνω από ένα μέτρο είναι το χιόνι στους αυχένες Αγίου Νικολάου και Τυμπάνου στην Καρδίτσα με την χιονόπτωση να είναι έντονη και διαρκής.

Από την αστυνομία ανακοινώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στην προσωρινή απαγόρευση των βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής ενώ είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Ειδικότερα από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω των καιρικών φαινομένων από την 14:45' ώρα σήμερα (21-01-2026) και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) από τη Χ/Θ 72,346 (Α/Κ Σοφάδων) έως και την Χ/Θ 46,900.

Με την σειρά του ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ, ανέφερε πως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας από την έντονη χιονόπτωση που συνεχίζεται και ότι 35 μηχανήματα της περιφέρειας επιχειρούν στους δρόμους για να τους κρατήσουν ανοιχτούς.

