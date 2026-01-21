Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι δήμοι έχουν ήδη λάβει αποφάσεις - Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την Περιφέρεια Αττικής





Η πορεία των φαινομένων θα καθορίσει και τις αποφάσεις των δημάρχων στη διάρκεια της ημέρας. Επισημαίνεται, ότι σε όσες περιπτώσεις ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Εάν δεν υλοποιηθεί η ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τηρείται από το υπουργείο Παιδείας το σχετικό πρωτόκολλο, προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι που δεν εφαρμόστηκε.





Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Με απόφαση του Δημάρχου, και με γνώμονα την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, αναστέλλεται η λειτουργία 𝝤𝝠𝝮𝝢 𝝩𝝮𝝢 𝝨𝝬𝝤𝝠𝝞𝝟𝝮𝝢 𝝡𝝤𝝢𝝖𝝙𝝮𝝢 𝝟𝝖𝝞 𝝥𝝖𝝞𝝙𝝞𝝟𝝮𝝢 𝝨𝝩𝝖𝝝𝝡𝝮𝝢 του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας την 𝝩𝝚𝝩𝝖Ρ𝝩𝝜 𝟮𝟭 𝝟𝝖𝝞 𝝩𝝜𝝢 𝝥𝝚𝝡𝝥𝝩𝝜 𝟮𝟮 Ιανουαρίου 2026.



Δήμος Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, Γιώργος Χαντζής, αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μακρακώμης και την Πέμπτη 22-1-2026. Η απόφαση αφορά τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ.

Κλείσιμο Δήμος Δομοκού

Με την υπ’ αριθμ. 10/2026 (ΑΔΑ: 9ΓΤΔΩ9Α-ΓΚΡ) απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, κ. Χαράλαμπου Λιόλιου, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ του Δήμου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Με απόφαση του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτη Νάνου, κλειστά θα είναι και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο λίμνης Πλαστήρα, τα οποία λειτουργούν στο Κρυονέρι, λόγω των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση & παγετός) που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου.



Δήμος Ρόδου

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί θα παραμείνουν κλειστές από σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.



Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, των αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε είδους εργαστηρίων που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στις 16:00.



Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 έως και αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.



Δήμος Δυτικής Λέσβου

Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου -σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- και βάσει της σχετικής σύστασης του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αξή και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβουλίου Παιδείας Νίκου Περιβολάρη, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου για την ασφάλεια των παιδιών, λόγω των πολύ έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από σήμερα το απόγευμα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις.



Τί θα γίνει στην Αττική

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την Περιφέρεια Αττικής αν και η κατάσταση παραμένει δυναμική. Βασικός γνώμονας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.