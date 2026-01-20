«Ο θείος μου δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον δράστη, κανόνιζε τα γενέθλια του παιδιού του» λέει ανιψιά του θύματος για το φονικό στο Αγρίνιο



Τους είδα πριν το φονικό, το θύμα παρείχε στήριξη στον δράστη, λέει μάρτυρας πριν την τραγωδία στο Αγρίνιο

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας για την υπόθεση του φονικού στο

, η οποία δηλώνει ότι είδε τόσο τον φερόμενο δράστη όσο και το θύμα λίγη ώρα πριν εξελιχτεί η τραγωδία.

Η κάτοικος της περιοχής περιγράφει ένα κλίμα έντονης φόρτισης και ανησυχίας, τονίζοντας πως, αν και η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την κατάληξη. Όπως αναφέρει, το πρωί της μοιραίας ημέρας συνάντησε τον φερόμενο δράστη στην περιοχή της Παναγιάς, ανταλλάσσοντας έναν τυπικό χαιρετισμό.

Λίγη ώρα αργότερα, στο καφενείο του χωριού, τον είδε εκ νέου, πριν εκείνος αποχωρήσει προς την κατεύθυνση όπου βρισκόταν το θύμα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, περίπου δέκα λεπτά μετά, ο δράστης φέρεται να επέστρεψε προς το σπίτι του, ενώ λίγα λεπτά αργότερα κάτοικος από το σημείο του συμβάντος ζήτησε βοήθεια, κινητοποιώντας συγχωριανούς.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dftduhfwbe89)

Η γυναίκα αναφέρεται και στο παρελθόν των εμπλεκομένων, κάνοντας λόγο για προσωπικές εντάσεις και μια σχέση που είχε διακοπεί και επανασυνδεθεί. Όπως σημειώνει, το θύμα είχε την επιμέλεια, ενώ υπήρχε προηγούμενη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές τι ακριβώς οδήγησε στη μοιραία σύγκρουση.

Για τον φερόμενο δράστη, η μάρτυρας τον περιγράφει ως κλειστό και νευρικό χαρακτήρα, που σύχναζε σε καταστήματα, ενώ, όπως αναφέρει, οι κάτοικοι προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. Παράλληλα, επισημαίνει ότι και το θύμα παρείχε στήριξη, καθώς οι δύο τους διατηρούσαν συνεργασία.

Η τοπική κοινωνία του Αγρινίου παραμένει σε κατάσταση σοκ και βαθύ πένθος, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς μια υπόθεση με γνωστά πρόσωπα και προϋπάρχουσες σχέσεις κατέληξε σε μια τόσο τραγική έκβαση.

