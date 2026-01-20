Αιτωλοακαρνανία: Το τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο κοινοτάρχη που δολοφονήθηκε από τον 44χρονο
Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου από τα γειτονικά χωριά συνόδευσαν τον πρόεδρο του Λιθοβουνιου στην τελευταία του κατοικία -
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Λιθοβούνι Αγρινίου

Λίνα Κεκέση
Μέσα σε βαρύ κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου Κώστα Αλεξανδρή, που δολοφονήθηκε από το όπλο ενός ανθρώπου - που στο παρελθόν θεωρούνταν αδελφικός του φίλος - στο Λιθοβούνι συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου από τα γειτονικά χωριά συνόδευσαν τον πρόεδρο του Λιθοβουνίου στην τελευταία του κατοικία, αδυνατώντας ακόμη να πιστέψουν το τραγικό τέλος ενός ανθρώπου που υπήρξε σημείο αναφοράς για τον τόπο του.

Κώστας Αλεξανδρής: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του προέδρου του Λιθοβουνίου που διλοφονήθηκε

Σύσσωμη η οικογένεια του βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, η σύζυγος του, ο γιος του, η μητέρα του και ο αδερφός του και αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο τους. Τα λόγια ήταν λίγα και τα βλέμματα χαμηλωμένα, καθώς η απώλεια παραμένει αβάσταχτη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία ολόκληρης της Μακρυνειας που έδωσε δυναμικά το «παρών» για να τιμήσει τον πρόεδρο της. Ανθρωποι κάθε ηλικίας στάθηκαν δίπλα στη μητέρα του άτυχου 50χρονου καταθέτοντας ένα λουλούδι.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, ενώ του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για παράβαση του νόμου περί όπλων, παράβαση του νόμου περί οπλοχρησίας και παράβαση του νόμου περί οπλοκατοχής.

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: sinidisi.gr
