Πάγωσε τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού Σερρών, δείτε βίντεο
Πάγωσε τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού Σερρών, δείτε βίντεο
Στο ορεινό χωριό, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.060 μέτρων, ο υδράργυρος έδειχνε -11 βαθμούς Κελσίου
Μία τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού Σερρών πάγωσε λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πρωί της Τρίτης (20/1) στο ορεινό χωριό Άνω Βροντού, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.060 μέτρων, ο υδράργυρος έδειχνε -11 βαθμούς Κελσίου.
Αυτό είχες ως αποτέλεσμα μία τεχνητή λίμνη που αποσκοπεί για το πότισμα χωραφιών να παγώσει εντελώς.
Μάλιστα όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ πέταξε ένα ξύλο στη λίμνη, εκείνο «τσούλησε» πάνω στον πάγο και δεν βυθίστηκε.
Ο κρατικός μηχανισμός και η περιφέρεια βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον χιονιά που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
