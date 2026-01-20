Πάγωσε τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού Σερρών, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Λίμνη Πάγος Χωριό Θερμοκρασίες

Πάγωσε τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού Σερρών, δείτε βίντεο

Στο ορεινό χωριό, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.060 μέτρων, ο υδράργυρος έδειχνε -11 βαθμούς Κελσίου

Πάγωσε τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού Σερρών, δείτε βίντεο
Μία τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού Σερρών πάγωσε λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πρωί της Τρίτης (20/1) στο ορεινό χωριό Άνω Βροντού, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.060 μέτρων, ο υδράργυρος έδειχνε -11 βαθμούς Κελσίου.


Αυτό είχες ως αποτέλεσμα μία τεχνητή λίμνη που αποσκοπεί για το πότισμα χωραφιών να παγώσει εντελώς. 

Μάλιστα όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ πέταξε ένα ξύλο στη λίμνη, εκείνο «τσούλησε» πάνω στον πάγο και δεν βυθίστηκε.

Ο κρατικός μηχανισμός και η περιφέρεια βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον χιονιά που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης