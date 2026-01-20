Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία της Αττικής ενόψει της κακοκαιρίας, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο

οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. οι κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.

Σε Code Red πέντε περιοχές

Σε αυτό το πλαίσιο και με θέμα την κακοκαιρία συνεκλήθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου

, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολ. Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.





Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται ήδη

, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Η

μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

-Αττικής

-Πελοποννήσου



-Στερεάς Ελλάδας

-Θεσσαλία

-Δυτική Μακεδονία

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ,Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, αύριο τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.«Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο. Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές.Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά. Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».Σημειώνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη,, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας. Ήδη, συνεδριάζουν τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία σε ζητήματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.