Καταδίκη δύο αντιδημάρχων στην Θεσσαλονίκη για τον θάνατο 65χρονου και τον τραυματισμό 82χρονου από αγέλη σκύλων

Στις απολογίες τους, αποποιήθηκαν τις ποινικές τους ευθύνες, επιρρίπτοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον για την αρμοδιότητα ως προς το σημείο των επιθέσεων