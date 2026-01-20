Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με… νεκροφόρα στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο
Ο γαμπρός βγαίνει από μία μαύρη νεκροφόρα φορώντας μία παραδοσιακή ενδυμασία και κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια
Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό σημειώθηκε το Σάββατο (17/1) στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς ένας άνδρας επέλεξε να πάει στην εκκλησία για να παντρευτεί με μία νεκροφόρα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tik Tok, ο γαμπρός βγαίνει από μία μαύρη νεκροφόρα φορώντας μία παραδοσιακή ενδυμασία και κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, ενώ ταυτόχρονα παίζει δυνατά μουσική.
