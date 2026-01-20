Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με… νεκροφόρα στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο
Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με… νεκροφόρα στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο

Ο γαμπρός βγαίνει από μία μαύρη νεκροφόρα φορώντας μία παραδοσιακή ενδυμασία και κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια

Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με… νεκροφόρα στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο
Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό σημειώθηκε το Σάββατο (17/1) στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς ένας άνδρας επέλεξε να πάει στην εκκλησία για να παντρευτεί με μία νεκροφόρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tik Tok, ο γαμπρός βγαίνει από μία μαύρη νεκροφόρα φορώντας μία παραδοσιακή ενδυμασία και κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, ενώ ταυτόχρονα παίζει δυνατά μουσική.

Όπως ήταν φυσικό ξεχώρισε λόγω του τρόπου που επέλεξε να φτάσει στην εκκλησία για τον γάμο του και συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με… νεκροφόρα στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο

Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με… νεκροφόρα στο Ηράκλειο Κρήτης


