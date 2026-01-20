Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο σπίτι 18χρονου στη Ρόδο και τον ξυλοκόπησε
Ο νεαρός άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο - Άγνωστα για την ώρα τα κίνητρα της επίθεσης
Στο νοσοκομείο Ρόδου κατέληξε ένας 18χρονος άνδρας έπειτα από εισβολή στο σπίτι του ομάδας ατόμων που του επιτέθηκαν για άγνωστο λόγο.
Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην πόλη της Ρόδου, επί της οδού οδού Σοφοκλέους.
Ομάδα περίπου δέκα ατόμων με ρόπαλα και λοστούς παραβίασε την κεντρική πόρτα μονοκατοικίας και με ρόπαλα και λοστούς επιτέθηκε και χτύπησε τον 18χρονο που βρισκόταν μόνος του μέσα στο σπίτι της οικογένειας.
Ο ξυλοδαρμός για τον νεαρό ήταν άγριος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη συνέχεια από τον 47χρονο πατέρα του, Αλβανό υπήκοο, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και νοσηλεύεται.
Την ίδια στιγμή οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
Τα κίνητρα της εισβολής και επίθεσης των αγνώστων ατόμων παραμένουν άγνωστα.
