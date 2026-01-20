Ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο σπίτι 18χρονου στη Ρόδο και τον ξυλοκόπησε
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Ξυλοδαρμός

Ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο σπίτι 18χρονου στη Ρόδο και τον ξυλοκόπησε

Ο νεαρός άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο - Άγνωστα για την ώρα τα κίνητρα της επίθεσης

Ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο σπίτι 18χρονου στη Ρόδο και τον ξυλοκόπησε
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο Ρόδου κατέληξε ένας 18χρονος άνδρας έπειτα από εισβολή στο σπίτι του ομάδας ατόμων που του επιτέθηκαν για άγνωστο λόγο.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην πόλη της Ρόδου, επί της οδού οδού Σοφοκλέους.

Ομάδα περίπου δέκα ατόμων με ρόπαλα και λοστούς παραβίασε την κεντρική πόρτα μονοκατοικίας και με ρόπαλα και λοστούς επιτέθηκε και χτύπησε τον 18χρονο που βρισκόταν μόνος του μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Ο ξυλοδαρμός για τον νεαρό ήταν άγριος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη συνέχεια από τον 47χρονο πατέρα του, Αλβανό υπήκοο, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και νοσηλεύεται.

Την ίδια στιγμή οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Τα κίνητρα της εισβολής και επίθεσης των αγνώστων ατόμων παραμένουν άγνωστα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης