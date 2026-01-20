Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Θεσσαλονίκη: Οδηγός μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Οδηγός μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας, δείτε βίντεο
Παρά τις απαγορευτικές σημάνσεις, ο οδηγός προχώρησε στην επικίνδυνη αυτή κίνηση
Επικίνδυνη πορεία χάραξε το βράδυ της Δευτέρας ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη που καταγράφηκε να μπαίνει ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, παρά τις σχετικές απαγορευτικές σημάνσεις, ο οδηγός μπήκε ανάποδα σε έναν από τους πλέον γνωστούς μονοδρομημένους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.
Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, παρά τις σχετικές απαγορευτικές σημάνσεις, ο οδηγός μπήκε ανάποδα σε έναν από τους πλέον γνωστούς μονοδρομημένους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.
Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα