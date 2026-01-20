Θεσσαλονίκη: Οδηγός μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Οδηγός

Θεσσαλονίκη: Οδηγός μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας, δείτε βίντεο

Παρά τις απαγορευτικές σημάνσεις, ο οδηγός προχώρησε στην επικίνδυνη αυτή κίνηση

Θεσσαλονίκη: Οδηγός μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Επικίνδυνη πορεία χάραξε το βράδυ της Δευτέρας ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη που καταγράφηκε να μπαίνει ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, παρά τις σχετικές απαγορευτικές σημάνσεις, ο οδηγός μπήκε ανάποδα σε έναν από τους πλέον γνωστούς μονοδρομημένους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.


Θεσσαλονίκη: Μπήκε με το αμάξι του ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας!
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης