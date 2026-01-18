Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες
Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του πάνω σε στροφή κάτω από άγνωστες συνθήκες
Ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε στον δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στις προστατευτικές μπάρες.
Το δυστύχημα συνέβη έξω από τη αργά το απόγευμα της Κυριακής (18/1) έξω από τη Λάρισα, στο ρεύμα προς Καρδίτσα.
Το onlarissa.gr αναφέρει ότι, κάτω από άγνωστες συνθήκες, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε πάνω στις πλαϊνές προστατευτικές μπάρες.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε βαριά ο οδηγός.
Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και διασωλήνωσε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αλλά έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
