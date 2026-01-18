Λήμνος: Νεκρός 20χρονος που έπεσε στη θάλασσα από γκρεμό 200 μέτρων με τη μηχανή του
Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω του ιδιαίτερα δύσβατου τοπίου, στις έρευνες συμμετείχε και σκάφος του Λιμενικού

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Πλατύ στη Λήμνο καθώς ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από γκρεμό 200 μέτρων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, παρέα νεαρών που έκανε βόλτα με μηχανές βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δραματικό συμβάν, όταν ένας 20χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να έπεσε σε γκρεμό περίπου 200 μέτρων.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω του ιδιαίτερα δύσβατου τοπίου, στις έρευνες συμμετείχε και σκάφος του Λιμενικού από θαλάσσης, προκειμένου να προσεγγίσει το σημείο της πτώσης και να συνδράμει στην επιχείρηση.

Επειτα από αρκετές ώρες κατάφεραν να τον ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του και με ναυαγοσωστικό σκάφος τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου που βρίσκεται στη Μύρινα.
