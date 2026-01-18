Λήμνος: Νεκρός 20χρονος που έπεσε στη θάλασσα από γκρεμό 200 μέτρων με τη μηχανή του

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω του ιδιαίτερα δύσβατου τοπίου, στις έρευνες συμμετείχε και σκάφος του Λιμενικού