Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια Περάματος: Πιθανόν να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων
Για περισσότερες από τέσσερις ώρες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδιναν μάχη με τις φλόγες - Το 112 και η έκκληση των αρχών να παραμείνουν οι πολίτες στα σπίτια τους

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Κατασβέστηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεάνυχτα στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα Αττικής, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας και στον Όρμο Κερατσινίου.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για περισσότερες από τέσσερις ώρες έδωσαν τιτάνια μάχη για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και οι μεγαλύτρες εστίες έχουν περιοριστεί ενώ έχει αποκασταθεί και η κυκλοφορία των οχημάτων.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος τόσο στο Πέραμα όσο και σε γειτονικές περιοχές ΄ποπως  Καστέλλα, Δραπετσώνα, Ταμπούρια, Καμίνια, Παλιά Κοκκινιά. Το ρεύμα πάντως σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ επανέρχεται και η βλάβη αποκαθίσταται.

Δείτε φωτογραφίες από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στην περιοχή
Νωρίτερα η Πυροσβεστική με 10 οχήματα, 30 πυροσβέστες και μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έδωσαν μεγάλη μάχη για μην περιοριστεί το μέτωπο καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε  σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές πετρελαιοειδών. Ενδεικτικό της αναστάτωσης και της ανησυχίας που επικράτησε είναι πως εκκενώθηκε ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ).

Φωτογραφίες από τη φωτιά στα  Καζάνια Περάματος
 Δείτε βίντεο από την προσπάθεια της Πυροσβεστικής να σβήσει τη φωτιά
Κλείσιμο

Πιθανά αίτια 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η φωτιά πιθανότατα να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αυτή η εκδοχή προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια, αν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες έναρξης.

Δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές για τα αίτια, καθώς οι εξετάσεις των στοιχείων στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα ανεξέλεγκτης διαρροής εύφλεκτων υλών θεωρείται ως βασικό ενδεχόμενο υπό διερεύνηση.

Μήνυμα από το 112 και οδηγίες προς κατοίκους

Λόγω του πυκνού καπνού και των πιθανών κινδύνων για την υγεία, η υπηρεσία 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η ενεργοποίηση του 112 έγινε για να προστατευτεί η δημόσια υγεία από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις.

Δείτε βίντεο που ανέβασαν άνθρωποι που ήταν στην περιοχή





Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος από την αρχή απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μην εκτίθενται στους καπνούς και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους.

