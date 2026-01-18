Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πέραμα: Πιθανόν να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων - 112 και έκκληση να παραμείνουν στα σπίτια τους οι πολίτες
Συνεχίζεται για περισσότερες από τρεις ώρες η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα μεσάνυχτα η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα Αττικής, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας και στον Όρμο Κερατσινίου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και οι μεγαλύτρες εστίες έχουν περιοριστεί. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχουν σημειωθεί διακοπές ρεύματος στην περιοχή, ενώ έχει υπάρξει διακοπή στην κυκλοφορία των φέρι μποτ από και προς Σαλαμίνα.
Δείτε βίντεο από την προσπάθεια της Πυροσβεστικής να σβήσει τη φωτιά
Συμβαίνει τώρα!!! φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα έχουν κλείσει την Λεωφόρο Δημοκρατίας προς Σαλαμίνα!!!#φωτιά #Πέραμα pic.twitter.com/M9BAKPdNCK— Ιωάννης Σηφακάκης 🇬🇷🇬🇷 🚌 (@sifakakis_ioan) January 18, 2026
Πιθανά αίτιαΣύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η φωτιά πιθανότατα να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αυτή η εκδοχή προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια, αν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες έναρξης.
Δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές για τα αίτια, καθώς οι εξετάσεις των στοιχείων στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα ανεξέλεγκτης διαρροής εύφλεκτων υλών θεωρείται ως βασικό ενδεχόμενο υπό διερεύνηση.
Μήνυμα από το 112 και οδηγίες προς κατοίκουςΛόγω του πυκνού καπνού και των πιθανών κινδύνων για την υγεία, η υπηρεσία 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η ενεργοποίηση του 112 έγινε για να προστατευτεί η δημόσια υγεία από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις.
Για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχουν εφαρμοστεί εκτροπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις διέλευσης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου γύρω από την περιοχή της φωτιάς:
Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και εκτροπές δρόμων
Κλειστοί ή με εκτροπές δρόμοι:
Λεωφόρος Δημοκρατίας – Μητροπούλου
Λεωφόρος Δημοκρατίας – Ελπίδος
Λεωφόρος Δημοκρατίας – Μαρίας Κιουρί
Συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καστοριάς
Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ακολουθώντας τις οδηγίες της Τροχαίας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι εκτροπές ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες στο σημείο.
Δείτε βίντεο που έχουν ανέβασει άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή
Επιχειρήσεις πυρόσβεσης και επιπτώσειςΣτην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες με πολλαπλά οχήματα, ενώ στη μάχη κατάσβεσης έχουν συνδράμει και υδροφόρες του δήμου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά οι πυκνοί καπνοί έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και έχουν επηρεάσει την ορατότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος από την αρχή απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μην εκτίθενται στους καπνούς και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους.
