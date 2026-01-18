Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πέραμα: Πιθανόν να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων - 112 και έκκληση να παραμείνουν στα σπίτια τους οι πολίτες

Συμβαίνει τώρα!!! φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα έχουν κλείσει την Λεωφόρο Δημοκρατίας προς Σαλαμίνα!!!#φωτιά #Πέραμα pic.twitter.com/M9BAKPdNCK — Ιωάννης Σηφακάκης 🇬🇷🇬🇷 🚌 (@sifakakis_ioan) January 18, 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα μεσάνυχτα η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα Αττικής, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας και στον Όρμο Κερατσινίου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και οι μεγαλύτρες εστίες έχουν περιοριστεί. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχουν σημειωθεί διακοπές ρεύματος στην περιοχή, ενώ έχει υπάρξει διακοπή στην κυκλοφορία των φέρι μποτ από και προς Σαλαμίνα.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η φωτιά πιθανότατα να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αυτή η εκδοχή προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια, αν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες έναρξης.Δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές για τα αίτια, καθώς οι εξετάσεις των στοιχείων στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα ανεξέλεγκτης διαρροής εύφλεκτων υλών θεωρείται ως βασικό ενδεχόμενο υπό διερεύνηση.