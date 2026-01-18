Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πέραμα: Πιθανόν να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων - 112 και έκκληση να παραμείνουν στα σπίτια τους οι πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
Πέραμα Καζάνια Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πέραμα: Πιθανόν να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων - 112 και έκκληση να παραμείνουν στα σπίτια τους οι πολίτες

Συνεχίζεται για περισσότερες από τρεις ώρες η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πέραμα: Πιθανόν να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων - 112 και έκκληση να παραμείνουν στα σπίτια τους οι πολίτες
UPD:
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα μεσάνυχτα η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα Αττικής, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας και στον Όρμο Κερατσινίου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και οι μεγαλύτρες εστίες έχουν περιοριστεί. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχουν σημειωθεί διακοπές ρεύματος στην περιοχή, ενώ έχει υπάρξει διακοπή στην κυκλοφορία των φέρι μποτ από και προς Σαλαμίνα.


 Δείτε βίντεο από την προσπάθεια της Πυροσβεστικής να σβήσει τη φωτιά
Κλείσιμο

Πιθανά αίτια 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η φωτιά πιθανότατα να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αυτή η εκδοχή προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια, αν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες έναρξης.

Δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές για τα αίτια, καθώς οι εξετάσεις των στοιχείων στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα ανεξέλεγκτης διαρροής εύφλεκτων υλών θεωρείται ως βασικό ενδεχόμενο υπό διερεύνηση.

Μήνυμα από το 112 και οδηγίες προς κατοίκους

Λόγω του πυκνού καπνού και των πιθανών κινδύνων για την υγεία, η υπηρεσία 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η ενεργοποίηση του 112 έγινε για να προστατευτεί η δημόσια υγεία από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πέραμα: Πιθανόν να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων - 112 και έκκληση να παραμείνουν στα σπίτια τους οι πολίτες


Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και εκτροπές δρόμων

Για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχουν εφαρμοστεί εκτροπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις διέλευσης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου γύρω από την περιοχή της φωτιάς:

Κλειστοί ή με εκτροπές δρόμοι:
Λεωφόρος Δημοκρατίας – Μητροπούλου
Λεωφόρος Δημοκρατίας – Ελπίδος
Λεωφόρος Δημοκρατίας – Μαρίας Κιουρί
Συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καστοριάς

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ακολουθώντας τις οδηγίες της Τροχαίας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι εκτροπές ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες στο σημείο.

Δείτε βίντεο που έχουν ανέβασει άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή



Επιχειρήσεις πυρόσβεσης και επιπτώσεις

Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες με πολλαπλά οχήματα, ενώ στη μάχη κατάσβεσης έχουν συνδράμει και υδροφόρες του δήμου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά οι πυκνοί καπνοί έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και έχουν επηρεάσει την ορατότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος από την αρχή απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μην εκτίθενται στους καπνούς και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους.
UPD:

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης