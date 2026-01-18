Δείτε βίντεο: Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα, ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Ο δήμαρχος Περάματος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγείας τους





Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, εκδηλώθηκε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας.







Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με 25 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον περιορισμό της εστίας.



Κλείσιμο #Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στο Πέραμα Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 17, 2026





Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος καλεί του κατοίκους της περιοχής να μην κυκλοφορούν στους δρόμους και να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους, καθώς οι καπνοί θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους.







Παράλληλα, ο δήμαρχος Περάματος γνωστοποίησε πως διακόπηκε η μεταφορά κόσμου και οχημάτων από τα φέρι μποτ της Σαλαμίνας.







Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, οι εκτροπές κυκλοφορίας εφαρμόζονται στα ακόλουθα σημεία:



στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Μητροπούλου,

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Ελπίδος,

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Μαρίας Κιουρί,

καθώς και στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καστοριάς.



Την ίδια ώρα, οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς οι εκτροπές κυκλοφορίας στο Πέραμα θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες στην περιοχή.



Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής έχουν κλείσει και άλλοι δρόμοι

Τριπόλεως και Ηλείας

και Τριπόλεως και Μαρίας Κιουρί



