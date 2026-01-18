Δείτε βίντεο: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στα Καζάνια στο Πέραμα, 112 για τους καπνούς - Πού γίνονται εκτροπές της κυκλοφορίας

Ο δήμαρχος Περάματος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους





Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα, ενώ υποστηρικτικά συμμετέχουν και υδροφόρες του δήμου Περάματος προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο και να αποφευχθεί επέκταση προς κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.



Συμβαίνει τώρα!!! φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα έχουν κλείσει την Λεωφόρο Δημοκρατίας προς Σαλαμίνα!!!#φωτιά #Πέραμα pic.twitter.com/M9BAKPdNCK — Ιωάννης Σηφακάκης 🇬🇷🇬🇷 🚌 (@sifakakis_ioan) January 18, 2026 Μήνυμα του 112

Λίγο μετά τις 02:15 τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου 2026, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της περιοχής Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.







Δείτε βίντεο από την προσπάθεια της Πυροσβεστικής να σβήσει τη φωτιά



Κίνδυνος από καπνούς – Έκκληση προς κατοίκους

Ο δήμαρχος Περάματος έχει απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους της γύρω περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες των σπιτιών τους, εξαιτίας των πυκνών καπνών που προκαλούνται από τη φωτιά και ενδέχεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.







Δείτε βίντεο που έχουν ανέβασει άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή









Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και εκτροπές δρόμων

Για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχουν εφαρμοστεί εκτροπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις διέλευσης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου γύρω από την περιοχή της φωτιάς:



Κλειστοί ή με εκτροπές δρόμοι:

Λεωφόρος Δημοκρατίας – Μητροπούλου

Λεωφόρος Δημοκρατίας – Ελπίδος

Λεωφόρος Δημοκρατίας – Μαρίας Κιουρί

Συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καστοριάς



Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ακολουθώντας τις οδηγίες της Τροχαίας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι εκτροπές ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες στο σημείο.



Επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε εξέλιξη

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο την οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση του μετώπου, παρά τις δυσκολίες που προκαλούν οι συνθήκες και η γεωγραφία του χώρου. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της φωτιάς και συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες για την προστασία των κατοίκων και των υποδομών.