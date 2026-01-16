Αδειάζουν τον Ανεστίδη οι αγροτοσυνδικαλιστές: Απαράδεκτος, αμαυρώνει τον αγώνα μας, να αυτοεξαιρεθεί για να μην χαλάσει η συνάντηση στο Μαξίμου
Αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης

«Δεν συνάδουν τέτοια άτομα με τις δηλώσεις του να αμαυρώνουν τον αγώνα που δώσαμε» είπε το μέλος της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων Σωκράτης Αλειφτήρας

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις ύβρεις του Κώστα Ανεστίδη κατά του πρωθυπουργού το μέλος της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων Σωκράτης Αλειφτήρας καλώντας τον αγροτοσυδνικαλιστή να αυτοεξαιρεθεί «για να μην χαλάσει ο διάλογος και η συνάντηση στο Μαξίμου».

«Οι δηλώσεις του είναι τουλάχιστον ατυχείς. Είναι εκπρόσωπος των Μαλγάρων, είναι καλύτερο να μας διευκολύνει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αλειφτήρας.

Αλειφτήρας για Ανεστίδη: Είναι καλύτερο να μας διευκολύνει


Όπως είπε στο ΟΡΕΝ «τις προηγούμενες ήμερες είχαμε πει ότι είναι ελεγχόμενος και όχι διωκόμενος αλλά μετά τις ατυχείς για να μην πω κάτι πιο βαρύ, δηλώσεις του νομίζω ότι ως έμπειρος αγροτοσυνδικαλιστής να διευκολύνει τη συντονιστική ώστε να μην χαλάσει ο διάλογος».

«Οφείλει να πάρει το βάρος που του αναλογεί, εκπροσωπεί ένα αγροτικό κίνημα που δρα συλλογικά και θεωρώ ότι η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχει η επιτροπή καταλαβαίνει το άκυρο και άστοχο των δηλώσεων Ανεστίδη» είπε ο κ. Αλειφτήρας.

«Δεν συνάδουν τέτοια άτομα με τις δηλώσεις του να αμαυρώνουν τον αγώνα που δώσαμε» κατέληξε για τον Κώστα Ανεστίδη.

