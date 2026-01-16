Πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Περιστέρι: Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες
Προληπτική απομάκρυνση τετραμελούς οικογένειας από τον πρώτο όροφο - Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στον δήμο Περιστερίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο γυναικών και την προληπτική εκκένωση διαμερίσματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά κατεσβέσθη πλήρως μετά την επέμβαση των δυνάμεων.



Στο ισόγειο διαμέρισμα διέμεναν δύο γυναίκες ηλικίας 80 και 48 ετών. Η ηλικιωμένη παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ η 48χρονη υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια.

Για προληπτικούς λόγους, οι πυροσβέστες απομάκρυναν επίσης τετραμελή οικογένεια που διέμενε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας, χωρίς να υπάρξουν άλλοι τραυματισμοί.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

