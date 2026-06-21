Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας στα Καλάβρυτα, τρείς συλλήψεις
Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας στα Καλάβρυτα, τρείς συλλήψεις
Στη βίαιη συμπλοκή ενεπλάκησαν πέντε ανήλικοι - Τραυματίστηκε και εργαζόμενος της δομής, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να χωρίσει τους ανηλίκους
Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων του Ερυθρού Σταυρού στα Καλάβρυτα, όταν πέντε ανήλικοι ενεπλάκησαν σε βίαιη συμπλοκή.
Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, τρεις ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής επιτέθηκαν σε έναν ανήλικο από το Κονγκό και έναν από την Υεμένη. Η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, καθώς και άνδρες της Διμοιρίας Υποστήριξης από την Πάτρα, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων λόγω του φεστιβάλ που διεξάγεται στα Καλάβρυτα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών Αιγυπτίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για άσκηση βίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, ενώ εξετάζεται και η φερόμενη κατοχή μαχαιριού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
Από τη συμπλοκή πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε και εργαζόμενος της δομής, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να χωρίσει τους ανηλίκους και να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 21-6-26 ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, με τους κατηγορουμένους να παίρνουν προθεσμία έως την Τρίτη για να απολογηθούν και μέχρι τότε θα παραμένουν κρατούμενοι
Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, τρεις ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής επιτέθηκαν σε έναν ανήλικο από το Κονγκό και έναν από την Υεμένη. Η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, καθώς και άνδρες της Διμοιρίας Υποστήριξης από την Πάτρα, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων λόγω του φεστιβάλ που διεξάγεται στα Καλάβρυτα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών Αιγυπτίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για άσκηση βίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, ενώ εξετάζεται και η φερόμενη κατοχή μαχαιριού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
Από τη συμπλοκή πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε και εργαζόμενος της δομής, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να χωρίσει τους ανηλίκους και να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 21-6-26 ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, με τους κατηγορουμένους να παίρνουν προθεσμία έως την Τρίτη για να απολογηθούν και μέχρι τότε θα παραμένουν κρατούμενοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα