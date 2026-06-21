Συντετριμμένος ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά τη δολοφονία της: «Περίμενα αυτή την εξέλιξη»
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Σταυρούλα Λεβεντάκη Έγκλημα Κρήτη Χανιά

Συντετριμμένος ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά τη δολοφονία της: «Περίμενα αυτή την εξέλιξη»

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε εννέα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της σε χωράφι όπου ο 43χρονος την είχε θάψει

Συντετριμμένος ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά τη δολοφονία της: «Περίμενα αυτή την εξέλιξη»
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Η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύπετρο Χανίων είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο 43χρονος Σκοπιανός ομολόγησε τη δολοφονία της.

 Ο δράστης υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε θάψει την άτυχη γυναίκα, ενώ ο αδελφός της, ο οποίος εξέφραζε φόβους από την πρώτη στιγμή, παρακολούθησε σοκαρισμένος την ανάσυρση του πτώματος. Οι αρχές πλέον εστιάζουν στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του εγκλήματος και του κινήτρου.

Σε κατάσταση σοκ ο αδελφός της Σταυρούλας

«Είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε», δήλωσε ο αδελφός της 45χρονης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η 45χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων και μετά τη δήλωση εξαφάνισης από τον αδερφό της, οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε συνεχείς καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων.

Ειδικό κλιμάκιο της ΔΕΕ είχε μεταβεί από την Αθήνα στα Χανιά ώστε να λάβει υλικό και τα όποια στοιχεία από το σπίτι του 43χρονου. Τελικά, όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση "κλειδώνει" και μετά τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA από κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν τόσο σε χώρους του σπιτιού όσο και σε επαγγελματικό όχημα που είχε.

Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί και αποσαφηνιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας και οι συνθήκες του εγκλήματος.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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