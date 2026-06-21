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Παραλίγο τραγωδία στο Κορωπί: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί με ποδήλατο που πήγαινε ανάποδα, δείτε βίντεο
Παραλίγο τραγωδία στο Κορωπί: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί με ποδήλατο που πήγαινε ανάποδα, δείτε βίντεο
Η παρέα των παιδιών κινούνταν αντίθετα σε μονόδρομο με τα ποδήλατά τους και επιχείρησαν να διασχίσουν τη διασταύρωση - Η οδηγός του οχήματος δεν είχε περιθώριο αντίδρασης
Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στο Κορωπί όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ένα παιδί με ποδήλατο το οποίο πήγαινε αντίθετα σε μονόδρομο.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου και όπως φαίνεται στο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media, μια παρέα παιδιών κινούνταν ανέμελα με τα ποδήλατά τους, πηγαίνοντας ανάποδα σε μονόδρομο (οδός Π. Μελά). Φτάνοντας στη διασταύρωση με την οδό Γεώργα, επιχείρησαν να τη διασχίσουν κάθετα.
Εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα αυτοκίνητο, η οδηγός του οποίου δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το όχημα χτύπησε τη ρόδα του προπορευόμενου ποδηλάτου, ρίχνοντας το παιδί στο οδόστρωμα. Ευτυχώς, ο μικρός ποδηλάτης στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς γλίτωσε μόνο με μερικές μώλωπες και ελαφρά τραύματα.
«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε προ λίγου σε στενό του Κορωπίου! Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ, το κακό δεν θέλει πολύ να γίνει, είτε αφορά οδηγούς, είτε πεζούς, είτε ποδηλάτες. Γονέα που είσαι, ποιος ο ρόλος σου; Γίνονται τόσα, ακούμε άλλα τόσα κάθε μέρα και τι κάνουμε ρε παιδιά; Ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι δεν θα συμβεί σε εμάς; Τα λόγια είναι περιττά, το θαύμα έγινε! ΠΡΟΣΟΧΗ».
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου και όπως φαίνεται στο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media, μια παρέα παιδιών κινούνταν ανέμελα με τα ποδήλατά τους, πηγαίνοντας ανάποδα σε μονόδρομο (οδός Π. Μελά). Φτάνοντας στη διασταύρωση με την οδό Γεώργα, επιχείρησαν να τη διασχίσουν κάθετα.
Εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα αυτοκίνητο, η οδηγός του οποίου δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το όχημα χτύπησε τη ρόδα του προπορευόμενου ποδηλάτου, ρίχνοντας το παιδί στο οδόστρωμα. Ευτυχώς, ο μικρός ποδηλάτης στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς γλίτωσε μόνο με μερικές μώλωπες και ελαφρά τραύματα.
Σε σοκ η οδηγός«Περνούσα από εκεί και είδα ένα παιδάκι πεσμένο κάτω, μετά κατέβηκε η κυρία και φώναζε και κατάλαβα τι είχε γίνει. Ήταν σε μεγάλο σοκ» περιγράφει μία κάτοικος στο notia.
Η ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεοΤο βίντεο από το περιστατικό δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Μερτίκας, στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλους τους γονείς:
«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε προ λίγου σε στενό του Κορωπίου! Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ, το κακό δεν θέλει πολύ να γίνει, είτε αφορά οδηγούς, είτε πεζούς, είτε ποδηλάτες. Γονέα που είσαι, ποιος ο ρόλος σου; Γίνονται τόσα, ακούμε άλλα τόσα κάθε μέρα και τι κάνουμε ρε παιδιά; Ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι δεν θα συμβεί σε εμάς; Τα λόγια είναι περιττά, το θαύμα έγινε! ΠΡΟΣΟΧΗ».
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