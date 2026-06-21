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Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας πριν από πτήση για Ιταλία
Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας πριν από πτήση για Ιταλία
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών
Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι των αστυνομικών αρχών στις πύλες εξόδου της Βορειοδυτικής Ελλάδας, με το αεροδρόμιο του Ακτίου να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Αυτή τη φορά, στα χέρια των αρχών έπεσαν δύο νεαροί Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 25 και 26 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τον αερολιμένα ως «γέφυρα» για την Ευρώπη, σύμφωνα με το EpirusPost.
Οι δύο αλλοδαποί εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Ιταλία.
Ωστόσο, δεν είχαν υπολογίσει την εμπειρία των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου – Βόνιτσας. Κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου διαβατηριακού ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμέσως τις «κακοτεχνίες» στα ταξιδιωτικά έγγραφα που επέδειξαν οι δύο νεαροί, διαπιστώνοντας πως ήταν πλαστά.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε επί τόπου, με τα πλαστά έγγραφα να κατάσχονται. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Οι νεαροί άνδρες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τα περαιτέρω.
Αυτή τη φορά, στα χέρια των αρχών έπεσαν δύο νεαροί Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 25 και 26 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τον αερολιμένα ως «γέφυρα» για την Ευρώπη, σύμφωνα με το EpirusPost.
Οι δύο αλλοδαποί εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Ιταλία.
Ωστόσο, δεν είχαν υπολογίσει την εμπειρία των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου – Βόνιτσας. Κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου διαβατηριακού ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμέσως τις «κακοτεχνίες» στα ταξιδιωτικά έγγραφα που επέδειξαν οι δύο νεαροί, διαπιστώνοντας πως ήταν πλαστά.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε επί τόπου, με τα πλαστά έγγραφα να κατάσχονται. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Οι νεαροί άνδρες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τα περαιτέρω.
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