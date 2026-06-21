Εντοπίστηκε σορός 60χρονου άντρα στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Νεκρός

Εντοπίστηκε σορός 60χρονου άντρα στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού του Πειραιά

Σε εξέλιξη η προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη – Η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά

Εντοπίστηκε σορός 60χρονου άντρα στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού του Πειραιά
Μηνάς Τσαμόπουλος
Σορός άντρα αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 20/6 στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε2, εντός του λιμένα Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων λιμενικών αρχών.

Η Λιμενική Αρχή Τζελέπη ειδοποιήθηκε για την ύπαρξη σορού στη θάλασσα και στο σημείο έσπευσε Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το πλήρωμα του σκάφους προχώρησε στην ανάσυρση της.

Ανήκει σε άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, μετρίου αναστήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί τα λοιπά προσωπικά του στοιχεία.

Ακολούθως, η σορός διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο διερευνά όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άντρας στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα.
Μηνάς Τσαμόπουλος

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