Κύπρος: Άγνωστη η αιτία θανάτου του Ρώσου ολιγάρχη, δεν έριξε φως η νεκροτομή
Το βάρος πέφτει πλέον στα εργαστηριακά αποτελέσματα
Αδιευκρίνιστη παραμένει, προς το παρόν, η αιτία θανάτου του άνδρα που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην παραλία της Αυδήμου, σε περιοχή που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Βρετανικών Βάσεων στη Κύπρο. Η νεκροτομή ολοκληρώθηκε σήμερα, χωρίς να προκύψει «καθαρό» συμπέρασμα, ενώ έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές, ιστοπαθολογικές και άλλες επιστημονικές εξετάσεις, όπως και δείγματα για ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού (DNA).
Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροτομή συνεργάζεται με τις Βρετανικές Βάσεις και, λόγω της κατάστασης της σορού, το βάρος πέφτει πλέον στα εργαστηριακά αποτελέσματα. Το πτώμα, όπως διαπιστώθηκε από τις πρώτες εξετάσεις επί τόπου, βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που καθιστούσε δύσκολη την άμεση αναγνώριση και «έκλεινε την πόρτα» σε βιαστικές εκτιμήσεις για τα αίτια. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, πλέον, είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και του DNA, που θα κρίνουν όχι μόνο την ταυτότητα, αλλά και το αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, σε ατύχημα ή σε κάτι άλλο που προς το παρόν οι Αρχές αποφεύγουν να προδικάσουν.
Είναι ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, αλλά ...
Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν πως η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί από τις 7 Ιανουαρίου. Ωστόσο, η επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας, θα γίνει μόνο με την ολοκλήρωση των εξετάσεων DNA.
Το χρονικό της εξαφάνισης
Ο 56χρονος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 7 Ιανουαρίου, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην περιοχή του Πισσουρίου, κοντά στη Λεμεσό, όπου είχε εντοπιστεί το τελευταίο στίγμα του κινητού του. Στις επιχειρήσεις είχαν εμπλακεί ισχυρές δυνάμεις της κυπριακής Αστυνομίας, ελικόπτερο, drones, μέλη της Πολιτικής Άμυνας και εθελοντές.
Σε διεθνές επίπεδο, το όνομα του Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ είχε συνδεθεί με τον χώρο των λιπασμάτων, καθώς είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Uralkali, ενώ το 2013 είχε απασχολήσει έντονα λόγω της σύλληψής του στη Λευκορωσία, σε υπόθεση που τότε είχε λάβει και πολιτικές διαστάσεις.
